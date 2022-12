Gmail está com problemas e não recebe e-mails, reclamam usuários

O Gmail enfrenta problemas de conexão com o servidor, e alguns usuários do serviço não estão recebendo e-mails neste sábado (10). Dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, mostram que os problemas começaram às 10h30 (horário de Brasília) e já ultrapassam a marca de 90 notificações. O Brasil, no entanto, não é o único afetado: relatos publicados no Twitter por usuários de outros países indicam que a falha começou na madrugada de hoje. Tanto a versão web do serviço quanto o aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) sofrem com a instabilidade.