God of War: Ragnarok ganha novo modo foto; veja como usar no jogo

God of War: Ragnarok recebeu nesta segunda-feira (5) uma atualização que adiciona o aguardado Modo Foto ao game do Deus da Guerra. O recurso permite "congelar" um momento no game e realizar mudanças na cena, como rotacionar a câmera, mudar expressões faciais e ocultar personagens secundários, além de adicionar filtros e outros efeitos que ressaltem a imagem. Antes da atualização, já era possível fazer screenshots dentro do game, mas sem qualquer tipo de personalização ou direção por parte do jogador. God of War: Ragnarok está disponível desde novembro para o PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4). Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.