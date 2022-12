God of War Ragnarök: saiba tudo sobre o novo jogo da franquia

Um dos jogos mais esperados do ano, God of War: Ragnarök já está disponível para PS4 e PS5. O game da Sony, produzido pelo Santa Monica Studio, traz a mais nova aventura de Kratos, o Deus da Guerra, e seu filho, Atreus, tentando impedir o fim dos Nove Reinos, que tem relação com deuses e entidades da mitologia nórdica. A Americanas fala mais sobre um dos games imperdíveis deste final de ano, exclusivo para Playstation 4 e Playstation 5.

Qual a história de God of War: Ragnarök?

Depois dos acontecimentos do primeiro game, lançado em 2018, reencontramos Kratos e Atreus alguns anos depois, lidando com as consequências da profecia descoberta por eles, que tem relação com o Ragnarök, o fim dos Nove Reinos na Mitologia Nórdica provocado por uma guerra entre os deuses.

Em Midgard, todos os seres já encaram o duro Fimbulwinter, um inverno terrível que precede o conflito, segundo as lendas.

Atreus acredita que vai desempenhar um papel central no Ragnarök ou tentando impedi-lo, já que as profecias dos gigantes apontam que ele é Loki. Enquanto isso, Kratos reforça os treinamentos do filho adolescente para deixá-lo pronto para o futuro, ao mesmo tempo em que refuta a ideia de se envolver em mais uma guerra entre deuses. Afinal, ele já dizimou o Olimpo, lembra?

E os dois ainda precisam lidar com inimigos que fizeram pelo caminho, como Freya, que jurou vingança depois de Kratos matar seu filho semideus psicopata, ainda que fosse para salvá-la, e Thor, que também tem contas a acertar sobre a morte do meio-irmão e de dois filhos, Magni e Modi.

O novo game explora paisagens de todos os Nove Reinos, enquanto você enfrenta criaturas perigosas, reencontra antigos aliados e forja novas parcerias.

E para começar, deixe um lenço por perto, pois vai ser difícil não se emocionar logo nos primeiros dez minutos do game.

Novidades na jogabilidade

Sequência direta do título de 2018, God of War: Ragnarök não apresenta mudanças radicais em gameplay ou visuais, mas sim, uma bela evolução, principalmente para quem for apreciar o jogo no Playstation 5. O foco foi melhorar o que já funcionava e aumentar o escopo.

Ou seja, o esquema geral segue em ritmo de ação e aventura, com exploração de um mundo semi-aberto, com caminhos definidos, outras áreas mais livres e algumas arenas onde enfrentamos inimigos. Há muita exploração, missões secundárias, colecionáveis e quebra-cabeças para abrir portas, liberar caminhos e chegar a itens especiais.

Jogando com Kratos, ainda temos o machado Leviathan, do jogo de 2018, e as Lâminas do Caos, dos títulos anteriores da franquia God of War, além do escudo que foi presente da mãe de Atreus. Os três itens têm golpes que os fãs já conhecem e também novidades, incluindo especiais e "Signature Moves".

Atreus ganha novas habilidades e usa seus poderes não apenas para auxiliar na finalização dos inimigos, mas também como um guerreiro independente.

E o jogador pode esperar algumas surpresas ao longo da história, incluindo novos poderes, armas, aliados e mais.

Recursos de acessibilidade

Os usuários encontram mais de 60 opções de acessibilidade para tornar certas tarefas mais fáceis de serem realizadas. Há opções como corrida automática, diferentes formas de mirar e defender, coleta automática de itens, travessia automática de perigos como abismo e escaladas, além da possibilidade de mudar os controles no joystick DualSense.

O sistema de legendas foi aprimorado com opções de tamanho, fundo para maior nitidez, descrição de sons e ambientação, nome do personagem que está falando em cena e mais. O modo de alto contraste também estará presente, no qual jogadores com baixa visão podem escolher certas cores para determinar personagens no jogo e assim conseguir acompanhar a ação.

Melhor jogo do ano?

Desde o lançamento, God of War: Ragnarök mantém a nota 94 no agregador de críticas Metacritic, com as resenhas dos jornalistas e profissionais. É a segunda maior nota do ano, atrás apenas de Elden Ring, avaliado com 96 no seu lançamento.

Além disso, o jogo foi o mais indicado ao The Game Awards 2022, a maior premiação da indústria dos videogames, que será apresentado no dia 8 de dezembro.

Além de Jogo do Ano, o game da Sony Santa Monica disputa as categorias Melhor Direção, Narrativa, Direção de Arte, Trilha Sonora, Design de Áudio, Melhor Jogo de Ação, Inovação e Acessibilidade e duas posições em Melhor Atuação, para Christopher Judge (Kratos) e Sunny Suljic (Atreus).

God of War venceu o The Game Awards de Melhor Jogo em 2018, além de dezenas de outros prêmios.