God of War, Sonic Frontiers e Far Cry 6 estão mais baratos nesta semana

Por fim, a plataforma Steam, que é referência em jogos para PC, traz jogos variados mais baratos em preparação à sua grande promoção de fim de ano, que deve começar na última semana de dezembro. Entre os destaques estão No Man’s Sky, Sackboy: A Big Adventure e Scum. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

PlayStation

Aproveitando a empolgação pela sequência, Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition está à venda pela metade do preço nesta semana. Além dele, jogos como DOOM Eternal e God of War, que deu início à jornada de Kratos em terras nórdicas em 2018, também aparecem com descontos. Veja esses e mais destaques da PS Store a seguir:

Xbox

Deathloop - R$ 98,98;

Dying Light 2: Stay Human - R$ 132,47;

Lego Star Wars: The Skywalker Saga - R$ 139,50;

Red Dead Redemption 2 - R$ 82,48;

Sekiro: Shadows Die Twice - R$ 99,50;

The Witcher 3: Wild Hunt - R$ 38;

Raccoon City Edition - R$ 78,61;

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy - R$ 50;

Cyberpunk 2077 - R$ 124,50;

Diablo 3: Eternal Collection - R$ 65,67.

Steam

O Steam acabou de sair da sua tradicional Promoção de Primavera, então é natural que as ofertas sejam menos apelativas neste momento. Ainda assim, a loja traz oportunidades em títulos como This War of Mine, Dragon Age: Inquisition e Road Redemption, que busca inspiração no clássico Road Rash. Confira mais ofertas da plataforma da Valve nas linhas abaixo:

No Man’s Sky - R$ 64,99;

Sackboy: A Big Adventure - R$ 167,43;

Scum - R$ 32,99;

This War of Mine - R$ 7,60;

Dragon Age: Inquisition - R$ 39,80;

Road Redemption - R$ 11,09;

Shadow Tactics: Aiko’s Choice - R$ 15,99;

Battlefield 2042 - R$ 82,17;

The Knight Witch - R$ 62,10;

Shenmue 3 - R$ 11,59.