God of War vai virar série de TV pelo Amazon Prime Video

O jogo God of War vai virar uma série de TV live-action (com atores reais) pelo Amazon Prime Video , serviço de streaming da gigante do ecommerce. Segundo anúncio nesta quarta-feira (14), a produção será baseada no game God of War de 2018 do PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ). A execução será em parceria com a Sony Pictures Television e PlayStation Productions, porém ainda não tem uma previsão de lançamento para o projeto. Rumores sobre uma série de God of War circulavam a indústria desde o início de 2022, quando o Presidente e CEO da Sony, Jim Ryan, confirmou sua existência, mas não ofereceu detalhes.

1 de 2 God of War: Ragnarok vai virar série de TV no Amazon Prime Video — Foto: Reprodução/PlayStation Blog God of War: Ragnarok vai virar série de TV no Amazon Prime Video — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

O comunicado da Amazon Prime Video explica que a série irá adaptar a saga nórdica de God of War, baseada no jogo de 2018, lançado pela Sony Santa Monica, após a saga original que se passava na antiga Grécia. A história seguirá Kratos, o Deus da Guerra, em uma versão um pouco mais velha e menos raivosa que nos games do PlayStation 2 (PS2), junto com seu filho Atreus. Após a morte de sua esposa, Kratos e Atreus terão que partir em uma jornada para despejar suas cinzas da montanha mais alta dos nove reinos, porém encontrarão resistência pelo caminho. Recentemente o game recebeu uma sequência, God of War: Ragnarok que continua os eventos do jogo de 2018.

A série terá como showrunner e produtor executivo Rafe Judkins, conhecido pela adaptação de A Roda do Tempo, baseada na série de livros de fantasia. A série contará com os escritores e produtores executivos Mark Fergus e Hawk Ostby, responsáveis por filmes como Homem de Ferro e Filhos da Esperança. O diretor do game original de 2018, Cory Balrog, também irá integrar a equipe como produtor executivo.

O chefe de televisão global da Amazon Studios, Vernon Sanders, comentou sobre a produção da série: "God of War é uma franquia atraente e focada em personagens que acreditamos que cativará nossos clientes globais tanto com seus mundos expansivos e imersivos quanto com sua narrativa rica". A presidente da Sony Pictures Television, Katherine Pope, comentou que a empresa estava orgulhosa e animada de trabalhar com a Amazon Studios para adaptar "este belo e comovente jogo em uma série premium live-action".

2 de 2 The Last Of Us é ambientado em um mundo pós apocalíptico — Foto: Divulgação/HBO The Last Of Us é ambientado em um mundo pós apocalíptico — Foto: Divulgação/HBO