Google revela as 10 séries mais buscadas de 2022

O Google divulgou sua lista anual com as pesquisas mais realizadas em 2022 nesta quarta-feira (7). Entre as categorias estão os acontecimentos, personalidades, perguntas, memes e, é claro, as séries mais procuradas na Internet. No ranking foram elencadas 10 produções de gêneros variados com maior número de buscas na plataforma, o que reflete em popularidade entre a audiência. Estão presentes desde veteranas, como The Boys ( Amazon Prime Video ), como a novata Cavaleiro da Lua ( Disney+ ).

Aqui você confere mais informações sobre essas produções que geraram interesse dos fãs. Nos tópicos a seguir há conteúdos sobre enredo, elenco, repercussão da crítica e quais os assuntos mais pesquisados entre o público sobre esses títulos.

1. Sandman

Por anos uma adaptação live-action da graphic novel Sandman era aguardada pelos fãs do escritor e roteirista Neil Gaiman. Finalmente, o projeto ganhou vida na Netflix nesse ano, sendo lançada em agosto. Com 11 episódios na primeira temporada, a trama narra a jornada do deus mitológico Sandman (Tom Sturridge) pelos seus artefatos raptados após 106 de aprisionamento na casa de um mago.

Tida como inviável de se adaptar por conta das imagens oníricas presentes nos quadrinhos, a obra ganhou as graças do público, que movimentou as redes sociais para exigir a confirmação de uma segunda temporada. Os atores, personagens e determinadas referências da obra, como passagens bíblicas e seres mitológicos, estiveram entre as pesquisas no Google. Entre a crítica, a obra obteve nota 66 no Metacritic e aprovação de 86% no Rotten Tomatoes, calculadas com base nas avaliações da imprensa.

2. Euphoria

O drama adolescente da HBO Max teve sua segunda temporada lançada em janeiro. Na série, o público acompanha a vida errática de um grupo de colegiais tentando lidar com relacionamentos tóxicos, drogas, violência, saúde mental, sexualidade, entre outras problemáticas. A produção é estrelada por Zendaya (a MJ da franquia Homem Aranha do MCU), Maude Apatow (Ligeiramente Grávidos), Sydney Sweeney (The White Lotus), Hunter Schafer (Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes), Alexa Demie (Anos 90) e a brasileira Barbie Ferreira (Não! Não Olhe!) - presente na 1ª temporada.

Ainda neste ano, Zendaya obteve sua segunda estatueta no Emmy como Melhor Atriz em Série Dramática por Euphoria, sendo a primeira obtida em 2020. Uma das preocupações dos fãs nas buscas é a data da terceira temporada de Euphoria, ainda sem confirmação. Nos agregadores de resenhas, a série tem nota 70 no Metacritic e aprovação de 88% no Rotten Tomatoes.

3. Dahmer - O Canibal Americano

A polêmica série biográfica do serial killer americano Jeffrey Dahmer (1960 - 1994) atraiu não só a audiência, como também o repúdio de familiares de vítimas do assassino. O título da Netflix abriu debate na imprensa e nas redes sociais sobre a possível "glamourização" de criminosos como Dahmer em produções de true crime, gênero do audiovisual dedicado a narrar histórias de crimes reais. Na série, o assassino é interpretado por Evan Peters (American Horror Story).

Dahmer - O Canibal Americano teve como showrunners Ryan Murphy e Ian Brennan, ambos envolvidos em American Horror Story. As maiores buscas no Google sobre a série foram para entender como Dahmer foi morto na prisão e ver fotos reais registradas em sua máquina fotográfica Polaroid, algo mostrado na série. No olhar da crítica, a produção tem nota 46 no Metacritic e 59% no Rotten Tomatoes.

4. The Boys

Aclamada no Brasil em meio a diversas produções de super heróis da Marvel e DC Comics, The Boys é o título da Amazon Prime Video que mais mobilizou pesquisas no Google. A trama politicamente incorreta dos anti-heróis da corporação Vought International, liderada pelo Capitão Pátria (Antony Starr), e dos vigilantes liderados por Billy Butcher (Karl Urban) teve neste ano uma terceira temporada, com a quarta anunciada para o ano que vem.

Entre as buscas do público a respeito da série, estão informações sobre episódios da terceira season, personagens principais e a participação do ator brasileiro Marco Pigossi (Marco Pigossi), confirmado no spin-off Gen V, previsto para o ano que vem. A terceira temporada de The Boys obteve nota 77 no Metacritic e 98% de aprovação no Rotten Tomatoes.

5. Cavaleiro da Lua

Conhecido pelos fãs mais nerds da Marvel, o herói Cavaleiro da Lua ganhou sua primeira adaptação live action após décadas de publicação nos quadrinhos. Estrelada por Oscar Isaac (Duna), a produção da Disney+ narra a vida múltipla de um protagonista portador de transtorno dissociativo de personalidade que foi agraciado com poderes de antigos deuses do Egito. A minissérie foi lançada com apenas 6 episódios.

Uma das pesquisas relacionadas a obra é a respeito do ator francês Gaspard Ulliel (Hannibal - A Origem do Mal), que morreu em janeiro desse ano aos 37 anos. Até o momento, não foram confirmados planos para novas aparições do personagem em outras produções do MCU. As avaliações da crítica garantiram a Cavaleiro da Lua nota 69 no Metacritic e 86% no Rotten Tomatoes.

Bônus: 6. Bom Dia Verônica

E pra finalizar a lista, vamos falar sobre série brasileira da Netflix que ficou em sexto lugar. Bom Dia Verônica surge no meio do hype das séries e documentários policiais, com sua segunda temporada sendo lançada em agosto desse ano. A obra é uma adaptação do livro homônimo dos escritores Ilana Casoy e Raphael Montes, e narra o cotidiano de uma escrivã da polícia que investiga casos de violência contra mulheres.

A série estrelada por Tainá Müller (Tropa de Elite 2) teve sua segunda temporada lançada nesse ano. Seus fãs perguntaram ao Google quanto será lançada a terceira temporada, informações sobre elenco e quem é Doúm, vilão interpretado por Reynaldo Gianecchini na season desse ano. Avaliada pelo público nos agregadores de resenhas internacionais, a série obteve nota 7,5 no IMDb e 70% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Completam o top 10:

7º lugar: Rebelde (Netflix)

8º lugar: Heartstopper (Netflix)

9º lugar: A Casa do Dragão (HBO Max)

10º: Stranger Things (Netflix)