O Google revelou, nesta quarta-feira (7), a lista com os assuntos que mais estiveram em alta nas buscas de 2022. Temas como "Eleições 2022" e "Copa do Mundo 2022" atraíram o interesse dos usuários e foram os melhores colocados na categoria "Buscas do Ano". "Brasileirão", "BBB 22" e "Lula" completam a relação dos cinco termos mais pesquisados no site. Ao todo, 18 categorias foram divulgadas pela empresa — entre elas, ainda estão "acontecimentos", "como fazer" e "como dançar" —, e todas ajudam a retratar o que o internauta brasileiro procura no Google.

Na categoria "Acontecimentos", as "Eleições 2022" também se mantiveram na primeira colocação. Em "Como fazer", os brasileiros buscaram mais por "Como fazer empréstimo do Auxílio Brasil", enquanto "Toma Toma Vapo Vapo" foi a dança mais procura pelos usuários. Confira, a seguir, os itens que mais estiveram em alta nas pesquisas das categorias divulgadas pelo Google e saiba o que atraiu o interesse dos brasileiros em 2022.

Google revela os assuntos mais buscados de 2022; veja lista

Buscas do ano

O tema mais buscado do ano no Google foram as "Eleições 2022", que aconteceram no mês de outubro deste ano e elegeram o novo presidente do país — além de governadores, senadores e deputados estaduais e federais. O assunto ficou a frente de "Copa do Mundo 2022" e "Brasileirão", dois assuntos relacionados a futebol. O reality show "BBB 22", que ocorreu no início do ano, e "Lula", candidato ganhador das eleições presidenciais, completaram o top 5 dos temas mais pesquisados no ano no Google. Veja o top 10 a seguir:

Eleições 2022 Copa do Mundo 2022 Brasileirão BBB 22 Lula Flamengo x Corinthians Banco Central Copinha Série B TSE

Acontecimentos

Como foi o tema mais buscado do ano, as "Eleições 2022" também se consagraram na primeira colocação da categoria "Acontecimentos". Da mesma forma, o segundo colocado, "Copa do Mundo 2022", também se repetiu. Em seguida, acontecimentos variados do Brasil e do mundo aparecem na lista, desde "Guerra entre Rússia e Ucrânia" e "Morte da Rainha Elizabeth II" até "Protesto dos caminhoneiros".

Eleições 2022 Copa do Mundo 2022 Guerra entre Rússia e Ucrânia Chuvas em Petrópolis Morte da Rainha Elizabeth II Varíola dos macacos Protesto dos caminhoneiros Greve de ônibus (São Paulo) Bolsonaro pronunciamento Eclipse Lunar

Personalidades

A categoria "Personalidades" elege as pessoas que mais foram buscadas no Google. Seguindo o caminho das outras listas, nomes que fizeram parte das eleições deste ano dominaram o top 10. Ao todo, seis das dez personalidades mais pesquisadas em 2022 são figuras da política: Lula, Roberto Jefferson, Jair Bolsonaro, Simone Tebet, Alexandre de Moraes e Padre Kelmon. Entre as pessoas que não estão no ramo, destaca-se Klara Castanho, que publicou uma carta aberta, em junho deste ano, comentando o estupro que sofreu e repudiando o vazamento do caso na Internet. Completam a lista os ex-BBBs Rodrigo Mussi e Jade Picon e o comediante estadunidense Chris Rock.

Lula Klara Castanho Rodrigo Mussi Roberto Jefferson Jair Bolsonaro Jade Picon Simone Tebet Alexandre de Moraes Padre Kelmon Chris Rock

...ou...

A categoria "...ou...", que não esteve presente na mesma pesquisa de 2021, revela as pesquisas dos internautas comparando dois termos específicos. Nas primeiras posições, destacam-se "Lula ou Bolsonaro", candidatos que protagonizaram o segundo turno das eleições presidenciais, e "Enem digital ou impresso", referente à forma de realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Dúvidas sobre grafias de palavras também estiveram presentes com buscas como "Catar ou Qatar", "Festa julina ou julhina", "Fascista ou facista", "Boa viagem ou viajem", "Mechendo ou mexendo" e "Imprensada ou prensada".

Lula ou Bolsonaro Enem digital ou impresso Voto nulo ou branco Festa julina ou julhina Jade ou Arthur Catar ou Qatar Fascista ou facista Boa viagem ou viajem Mechendo ou mexendo Imprensada ou prensada

Mortes

A categoria "Mortes" homenageia as personalidades que deixarão saudades a partir deste ano. Nomes importantes da música, como Paulinha Abelha, Gal Costa, Erasmo Carlos, Elza Soares e Ludmila Ferber, se despediram em 2022, fazendo com que os internautas buscassem o legado de suas obras. A Rainha Elizabeth II e o polímata Jô Soares são outros destaques da lista.

Paulinha Abelha Rainha Elizabeth II Jô Soares Gal Costa Erasmo Carlos Guilherme de Pádua Claudia Gimenez Olavo de Carvalho Elza Soares Ludmilla Ferber

Como dançar

Os usuários também pesquisaram como lançar os passos das dancinhas que mais fizeram sucesso em 2022. "Como dançar (coreografia)" é mais uma categoria inédita deste ano, e conta com músicas de artistas como Zé Felipe (com MC Danny), Anitta, Xamã e Luiza Sonza. As dancinhas mais pesquisadas são referentes às canções Toma Toma Vapo Vapo (de Zé Felipe e MC Danny), Acorda Pedrinho (de Jovem Dionísio) e Malvadão 3 (de Xamã).

Toma Toma Vapo Vapo Acorda Pedrinho Malvadão 3 Malvada Envolver Galopa Socadona Dançarina SentaDONA Desenrola, Bate, Joga de Ladinho

Como fazer

"Como fazer" reúne outras dúvidas comuns entre os internautas. As perguntas incluem dúvidas sobre procedimentos em aplicativos — como Instagram, WhatsApp e Caixa Tem — e receitas — como as de brigadeiro de colher e quentão. A pergunta que ficou na primeira posição, no entanto, foi "Como fazer empréstimo do Auxílio Brasil?".

Como fazer empréstimo no Auxílio Brasil? Como fazer trend no Instagram? Como fazer o cadastro do Auxílio Brasil? Como fazer enquete no WhatsApp? Como fazer empréstimo no Caixa Tem? Como fazer brigadeiro de colher? Como fazer título de eleitor online? Como fazer o beijo da bruxa? Como fazer capuccino caseiro? Como fazer quentão?

Como ser

"Como ser" é mais uma categoria que reflete as dúvidas dos usuários. Algumas questões são mais burocráticas, como "Como ser mesário nas eleições 2022?" e "Como ser titular de cartório?''. Outras perguntas são mais subjetivas e divertidas, como "Como ser padrão", "Como ser aquela garota?" e "Como ser bonito?".

Como ser afiliado Shopee? Como ser mesário nas Eleições 2022? Como ser padrão? Como ser voluntário na Guerra da Ucrânia 2022? Como ser aquela garota? Como ser afiliado Shein? Como ser atraente? Como ser titular de cartório? Como ser bonito? Como ser corretor de imóveis?

O que é?

O que é comunismo? O que é NFT? O que é demissexual? O que é seara? O que é Otan? O que é maçonaria? O que é intervenção militar? O que é herpes? O que é OnlyFans? O que é afasia?

Por que

Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia? Por que o Brasil não faz parte da Otan? Por que o jogo do Corinthians foi adiado? Por que Tiago saiu do BBB? Por que Bolsonaro foi preso? Por que Lula foi preso? Por que o leite está caro? Por que Fátima Bernardes saiu do Encontro? Por que Simone e Simaria se separaram? Por que o dólar está caindo?

Quanto custa

Quanto custa o Álbum da Copa 2022? Quanto custa fretar um boeing? Quanto custa o ingresso do Rock in Rio? Quanto custa a figurinha do Neymar? Quanto custa um camelo? Quanto custa o teste de Covid na farmácia? Quanto custa o show do Justin Bieber? Quanto custa o ingresso do Lollapalooza? Quanto custa para completar o Álbum da Copa? Quanto custa 65 dólares em reais?

Esportistas

A categoria "Esportistas" é semelhante à lista de "Personalidades", mas só abrange as figurinhas públicas que praticam modalidades esportivas. Dos dez esportistas no top 10, apenas duas são mulheres: a tenista brasileira Bia Haddad e a tenista estadunidense Serena Williams. O futebol, esporte mais querido pelos brasileiros, tem quatro representantes na listas: Richarlison, Yuri Alberto, Fausto Vera e Karim Benzema.

Richarlison Charles "do Bronx" Yuri Alberto Novak Djokovic Fausto Vera Bia Haddad Karim Benzema Popó Rafael Nadal Serena Williams

Música (letra)

Acorda Pedrinho Deserto Desenrola, Bate, Joga de Ladinho Vampiro Envolver Malvadão 3 Depois do Universo Hotel Caro Pandora Cachorrinhas

Podcasts

Flow Podcast A Mulher da Casa Abandonada Ironberg Cara a Tapa Podcast da Giovanna Ewbank (Quem Pode, Pod) Podcast da Virgínia (Podcats) Inteligência Limitada Positivamente Podcast Podcast do Mano Brown (Mano a Mano) Fenômenos Podcast

Virou meme

Bora, Bill Flork meme Lula meme Mia Khalifa cloroquina Will Smith meme Ruivinha de Marte Meme do The Rock Freeza, por que você matou o Kuririn? Jamal meme Acorda, Pedrinho

Shows

Coldplay Henrique e Juliano Justin Bieber Maroon 5 Guns N' Roses Metallica Show Amigos Harry Styles Milton Nascimento Iron Maiden

Séries

Sandman Euphoria Dahmer: Um Canibal Americano The Boys Cavaleiro da Lua Bom Dia, Verônica Rebelde Heartstopper A Casa do Dragão Stranger Things 4

