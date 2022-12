GTX 1650 vs RTX 2060: compare as placas de vídeo Nvidia

As placas, que aparecem no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.146, contam com versões de ao menos 4 GB de memória e podem entregar no modelo mais potente frequências que passam dos 1.600 MHz. Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo da ficha técnica das GPUs para ajudar o leitor a decidir qual dos modelos é mais adequado.

1 de 4 Gigabyte GTX 1650 pode ser ideal para jogos em Full HD — Foto: Divulgação/Gigabyte Gigabyte GTX 1650 pode ser ideal para jogos em Full HD — Foto: Divulgação/Gigabyte

Especificações

Outra diferença notável entre as placas é a quantidade de núcleos CUDA que cada uma oferece. A GTX 1650 conta com 896 núcleos, enquanto a RTX 2060 de 6 GB traz 1.920 e o modelo de 12 GB aumenta o valor para 2.176 núcleos. Mesmo sendo modelos de segmentos distintos, o clock boost das placas acaba não sendo tão diferente, com até 1.665 MHz para a GTX 1650 e até 1.680 MHz para a RTX 2060.

Performance

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, a RTX 2060 é uma placa que entrega muito mais desempenho, o que fica claro tanto em testes sintéticos, que analisam o desempenho das placas e atribuem uma nota, quanto em jogos.

Os testes sintéticos indicam uma vantagem para RTX 2060 que pode chegar aos 78,9% em softwares como o PassMark. Já em jogos, na resolução Full HD a RTX 2060 pode entregar até 72,9% mais desempenho, de modo que, quanto maior a resolução, maior a diferença de performance entre as placas, ainda de acordo com os testes.

2 de 4 GeForce RTX 2060 traz mais recursos do que a GTX 1650 — Foto: Divulgação/Nvidia GeForce RTX 2060 traz mais recursos do que a GTX 1650 — Foto: Divulgação/Nvidia

Consumo

Se você é um usuário que prioriza o menor consumo, sem dúvidas a opção mais interessante do comparativo acaba sendo a GTX 1650, que, como uma placa de entrada, consegue funcionar com menos energia, requerendo uma fonte de apenas 300 W e um conector adicional de seis pinos.

Já a RTX 2060 é uma placa mais exigente energeticamente, requerendo uma fonte de 500 W em sua versão de 6 GB e tendo ainda a necessidade de conexão de energia complementar por meio de um cabo de oito pinos diretamente da fonte de energia.

Recursos

A RTX 2060 também leva muita vantagem quando o assunto é o suporte a mais recursos, sendo uma placa da linha RTX, o que faz com que a GPU possa ter compatibilidade com recursos como Ray Tracing, que aprimora a iluminação em apps compatíveis, e DLSS, que, por meio de deep learning, faz com que a GPU possa entregar um frame rate maior.

O modelo mais recente ainda é compatível com aplicações de realidade virtual e com soluções da Nvidia como o Nvidia Broadcast, que oferece uma série de ferramentas para quem realiza transmissões de jogos pela internet.

3 de 4 Asus TUF GTX 1650 promete mais FPS em jogos modernos — Foto: Divulgação/Asus Asus TUF GTX 1650 promete mais FPS em jogos modernos — Foto: Divulgação/Asus

Preço e disponibilidade

Atualmente a GTX 1650 aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.146, sendo uma placa que tem uma boa oferta no mercado.

Já a RTX 2060 está disponível no Brasil em sua versão de 6 GB por valores a partir dos R$ 1.599, sendo a versão mais fácil de encontrar no varejo online, uma vez que o modelo de 12 GB não possui uma disponibilidade tão grande. Nas poucas ofertas disponíveis, ele aparece por valores a partir dos R$ 2.049.

Custo-benefício

A GTX 1650 tem um custo muito menor, o que faz com que ainda seja uma boa opção para quem busca uma GPU de entrada e não faz muita questão de gráficos em níveis mais altos ou suporte a tecnologias mais recentes.

Por outro lado, investindo um pouco mais, é possível encontrar a RTX 2060, que é uma placa que oferece muito mais desempenho, suporte a recursos modernos e mais memória, sendo assim uma solução teoricamente mais adequada para 2022.

4 de 4 RTX 2060 se destaca no Ray Tracing e oferece DLSS — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 2060 se destaca no Ray Tracing e oferece DLSS — Foto: Divulgação/Nvidia

Ficha técnica RTX 2060 e GTX 1650

RTX 2060 vs GTX 1650 Especificações GTX 1650 RTX 2060 Lançamento junho de 2020 janeiro de 2019 Preço a partir de R$ 1.146 a partir de R$ 2.049 Núcleos CUDA 896 2.176 / 1.920 Clock base / boost 1.410 / 1.665 MHz 1.370 / 1.680 MHz Memória 4 GB GDDR5 ou GDDR6 6 ou 12 GB GDDR6 Interface de memória 128 bits 192 bits Ray Tracing não sim DLSS não sim Conexões HDMI / DisplayPort / DVI-DL HDMI / DisplayPort / DVI-DL Energia da placa 75 W 185 / 160 W Fonte recomendada 300 W 550 / 500 W Energia complementar um conector de seis pinos 1 conector 8 pinos