GTX 1650 vs RX 580: compare as placas de vídeo Nvidia e AMD

Com opções com ao menos 4 GB de memória e frequências que podem passar dos 1.600 MHz na placa da Nvidia, os modelos podem atender até mesmo sistemas mais simples, tendo um requerimento de energia mais baixo e promessa de bom desempenho mesmo com títulos modernos. A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo das placas de AMD e Nvidia para ajudar os interessados a decidir em qual dos modelos vale a pena investir.

1 de 4 AMD RX 580 oferece 8 GB de memória — Foto: Divulgação/AMD AMD RX 580 oferece 8 GB de memória — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

A GTX 1650 aparece em versões com memórias GDDR5 e GDDR6, sempre com 4 GB e interface de 128 bits, o que é comum para modelos de entrada. Já a RX 580 é uma placa que oferece 8 GB de memória no padrão GDDR5, que não é o mais moderno atualmente, tendo ainda interface de 256 bits, o que pode fazer com que as memórias da placa acabem sendo mais eficientes.

As frequências da placa da Nvidia são consideravelmente mais altas do que as da placa da AMD, com até 1.665 MHz contra apenas 1.340 MHz da RX 580, o que pode ser consequência de uma arquitetura mais moderna.

Performance

Informações de sites especializados em benchmarks indicam que a RX 580 tende a ser o modelo que vai entregar mais performance, o que foi evidenciado em testes sintéticos com softwares como PassMark e também em jogos.

A vantagem da placa da AMD em testes sintéticos fica na casa dos 14%, enquanto em jogos, a RX 580 pode entregar até 25% mais performance. Isto pode ser resultado de um volume maior de VRAM combinado acom ma interface de largura de banda maior.

2 de 4 Placa GTX 1650 da Asus utiliza o mesmo chip de modelos como GTX 1080 — Foto: Reprodução/Amazon Placa GTX 1650 da Asus utiliza o mesmo chip de modelos como GTX 1080 — Foto: Reprodução/Amazon

Consumo

A placa da Nvidia deve ser uma solução mais eficiente energeticamente, principalmente quando consideramos que a GTX 1650 requer uma fonte de apenas 300 W — valor que tende a contemplar até mesmo computadores de entrada que não são voltados para jogos.

A RX 580 requer uma fonte de 500 W, segundo a fabricante, e mesmo assim não entrega frequências tão altas quanto as da concorrente. Isto indica que eficiência energética não é o forte da GPU, mesmo sendo o modelo que promete mais desempenho do comparativo.

Recursos

A GTX 1650, como uma GPU de entrada, oferece suporte às APIs mais recentes, mas não é compatível tecnologias como Ray Tracing, DLSS ou mesmo recursos modernos como Nvidia Broadcast.

Já a RX 580 é uma placa compatível com apps de realidade virtual, além de trazer suporte ao AMD CrossFire, que atualmente não é muito utilizado, mas permite que duas placas sejam utilizadas simultaneamente, para ter seus desempenhos combinados. A placa da AMD também não oferece suporte ao Ray Tracing.

3 de 4 Crossfire AMD RX 580 é uma opção para a placa — Foto: Divulgação/AMD Crossfire AMD RX 580 é uma opção para a placa — Foto: Divulgação/AMD

Preço e disponibilidade

A RX 580 aparece no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 1.399, o que é um preço relativamente alto quando consideramos que se trata de uma placa de vídeo lançada em 2017.

Já a GTX 1650 está disponível no Brasil por valores a partir dos R$ 1.339 em sua versão de 4 GB com memórias GDDR6, sendo a versão mais comum de se encontrar no Brasil, uma vez que a placa que conta com módulos GDDR5 já não aparece com grande disponibilidade no mercado.

Custo-benefício

A RX 580 é a placa mais em conta e que oferece mais desempenho, o que faz da GPU da AMD uma opção mais interessante mesmo considerando que é uma placa que já tem alguns anos de mercado.

A GTX 1650, apesar de mais moderna, tem como diferencial apenas a promessa de ser uma placa com menor consumo, sendo uma opção para quem procura uma GPU para um computador de entrada, que não necessariamente possua uma fonte mais potente.

4 de 4 ASUS Geforce GTX 1650 OC tem frequências alteradas de fábrica — Foto: Reprodução/Amazon ASUS Geforce GTX 1650 OC tem frequências alteradas de fábrica — Foto: Reprodução/Amazon

Ficha técnica RX 580 e GTX 1650

RX 580 vs GTX 1650 Especificações RX 580 GTX 1650 Lançamento abril de 2017 junho de 2020 Preço a partir de R$ 1.399 a partir de R$ 1.339 Clock base/boost 1.257 / 1.340 MHz 1.410 / 1.665 MHz Memória 8 GB GDDR5 4 GB GDDR5 ou GDDR6 Interface de memória 256 bits 128 bits Conexões DisplayPort / HDMI HDMI / DisplayPort / DVI-DL Energia da placa 185 W 75 W Fonte recomendada 500 W 300 W Energia complementar N/A um conector de seis pinos