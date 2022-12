Guardiões da Galáxia 3 ganha trailer na CCXP 22; veja data de lançamento

Guardiões da Galáxia Vol. 3 teve um novo trailer divulgado na CCXP 2022, nesta quinta-feira (1). O vídeo mostra o retorno do grupo ao seu trabalho de proteger a galáxia após os cinco anos de ausência do "Blip", causado por Thanos em Vingadores: Guerra Infinita. A nova aventura de Peter "Senhor das Estrelas" Quill (Chris Pratt de Jurassic World) aprofunda-se nas origens de Rocket Raccoon e na ameaça do vilão Alto Evolucionário (interpretado pelo ator Chukwudi Iwuji) com roteiro e direção de James Gunn. Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega em 4 de maio de 2023 nos cinemas e os primeiros filmes estão disponíveis para assistir por stream no Disney+ .

Nesta nova aventura, conheceremos o criador de Rocket (dublado por Bradley Cooper), o vilão Alto Evolucionário, que acredita na evolução forçada das espécies para criar uma raça definitiva. Enquanto isso, Peter Quill terá que tentar se reconectar com seu interesse romântico, Gamora (Zoe Saldaña de Star Trek), após os eventos de Vingadores: Ultimato. Esta versão da personagem é uma versão alternativa, vinda de um tempo diferente e sem as memórias da original, que morreu em Vingadores: Guerra Infinita.

Todo resto da equipe dos Guardiões dos filmes anteriores também está de volta, o que inclui Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Nebulosa (Karen Gillan) e Groot (dublado por Vin Diesel). O grupo terá ainda que lidar com uma nova ameaça criada para destruir os guardiões: Adam Warlock, personagem bastante conhecido das histórias em quadrinhos que será interpretado pelo ator Will Poulter (de Midsommar). O filme contará ainda com participações especiais, como Sylvester Stallone interpretando Starhawk e Maria Bakalova (de Borat: Fita de Cinema Seguinte) na voz de Cosmo, o Cão Espacial.

Apesar da constante presença no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), já se passaram mais de cinco anos que o último filme da equipe foi lançado, com Guardiões da Galáxia 2 em 2017. Os personagens tiveram grande presença na conclusão da "Fase 3" dos filmes da Marvel em Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, aparecendo brevemente depois em Thor: Amor e Trovão de 2022 e recentemente ganhando seu próprio especial de final de ano no Disney+ com Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, de 44 minutos.

A equipe que não era das mais conhecidas nas histórias em quadrinhos da Marvel teve um grande salto em popularidade graças ao diretor James Gunn no primeiro filme Guardiões da Galáxia de 2014. Junto com sua sequência, a franquia ficou conhecida pela descontração e imperfeições de seus carismáticos personagens, além de contarem com uma trilha sonora excepcional. As filmagens do terceiro filme tiveram muitos atrasos devido a polêmicas envolvendo o diretor, que foi demitido em julho de 2018 por mensagens de Twitter consideradas impróprias. Após uma campanha de fãs e dos atores envolvidos, ele foi recontratado em outubro do mesmo ano.