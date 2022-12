Harry & Meghan: documentário real da Netflix ganha trailer e data de estreia

A tão aguardada série documental Harry & Meghan ganhou, nesta segunda-feira (5), seu primeiro trailer oficial e data de estreia para chegar ao catálogo da Netflix . O projeto exclusivo da plataforma de streaming terá ao todo seis episódios e será dividida em dois volumes com datas de lançamentos diferentes. As três primeiras partes estarão disponíveis a partir de quinta-feira (8), enquanto as outras três apenas no dia 15. A produção tem direção da premiada cineasta Liz Garbus (What Happened, Miss Simone?) e acompanha o ponto de vista do duque e da duquesa de Sussex, contando o seu lado da história de amor em meio à monarquia inglesa e os conflitos que fizeram o casal se afastar da instituição.

Com depoimentos inéditos de amigos e familiares, além de análises de historiadores sobre o estado atual da Commonwealth, o projeto aborda temas diversos que vão desde o casamento real até questões de política internacional, fatores raciais e xenofóbicos, bem como a imagem da monarquia na imprensa inglesa. Confira, a seguir, mais detalhes da produção exclusiva da Netflix sobre os bastidores da nobreza britânica:

Na série documental exclusiva, o duque e a duquesa de Sussex contam o outro lado de sua história de amor

Enredo de Harry & Meghan

Produzida em parceria com a Story Syndicate, a série documental e exclusiva da Netflix contará com relatos inéditos e intimistas sobre a relação amorosa do príncipe Harry e Meghan Markle, a duquesa de Sussex. A narrativa do projeto audiovisual abordará o começo do relacionamento entre eles, desde os encontros escondidos do início do namoro até a saída do casal do Reino Unido, após se afastar da família real britânica e dos compromissos com a Coroa.

Além disso, vale destacar que a prévia do documentário traz ainda cenas com depoimentos de pessoas próximas ao casal simultaneamente com registros televisivos dos dois em aparições públicas em nome de compromissos reais. Durante o trailer, Harry fala sobre o assédio midiático sofrido por Meghan e como os tabloides ingleses perseguiram sua esposa com ataques e falas racistas, abalando, assim, a saúde mental da Duquesa de Sussex.

Segundo o discurso do príncipe no trailer, há uma hierarquia dentro da família real e que, muitas vezes, algumas histórias vazam, enquanto outras são simplesmente plantadas, o que seria um "jogo sujo". Tal afirmação refere-se a um paralelo em relação à Princesa Diana, sua mãe, que morreu em um acidente de carro em 1997, em Paris, após uma perseguição de vários paparazzi. Tendo em vista as mulheres que entram para a monarquia por conta do matrimônio, Harry afirma: "A dor e o sofrimento das mulheres que entram nessa instituição. Fiquei apavorado. Não queria que a história se repetisse. Ninguém sabe toda a verdade. Nós sabemos."

Casal real se afastou da Coroa Britânica em janeiro de 2020

Realeza e casamento: uma conturbada relação

Após o anúncio do noivado com o príncipe Harry, em novembro de 2017, Meghan Markle teve uma difícil adaptação às normas e regras rígidas da monarquia britânica, que incluíam abdicar de sua carreira como atriz de Hollywood até apagar sua conta pessoal no Instagram. Apesar dessas imposições e as outras inúmeras exigências de etiqueta, a americana se manteve ao seu compromisso e o casamento real ocorreu em maio de 2018.

No entanto, nem sempre se casar com um príncipe implica em uma história de "felizes para sempre". E este foi o caso de Markle, que sofreu com a pressão e os assédios midiáticos, bem como ataques racistas de inúmeros tabloides e membros da realeza e do palácio de Buckingham. Um exemplo é o nascimento do primeiro filho do casal em 2019, Archie Mountbatten-Windsor. Dias depois, o bebê já foi alvo de falas racistas por grandes veículos da imprensa inglesa.

Devido a todos aos problemas causados por conta da perseguição da mídia, Harry e Meghan anunciaram que iriam se afastar das funções e deveres na Família Real Britânica, mudando-se para a Califórnia, nos Estados Unidos. A decisão do casal ficou conhecida como "Megxit", um trocadilho feito com as palavras "Meghan" e "Brexit", evento que ocorreu em janeiro de 2020, e que marcou o afastamento oficial do casal em relação à Coroa.

Entrevista polêmica à Oprah Winfrey

Por fim, um dos fatores principais para a enorme ansiedade do público-geral para o lançamento da série documental é a entrevista mais chocante do ex-casal real para a apresentadora americana Oprah Winfrey, em março de 2021. Considerado um dos assuntos mais comentados do ano passado, a conversa rendeu inúmeras revelações ao público e, por outro lado, muitas preocupações para a imagem da monarquia no Palácio de Buckingham.

Um dos temas mais polêmicos discutidos na conversa foram questões referentes a suicídio. De acordo com Meghan, por sua saúde mental estar prejudicada por conta da pressão midiática, pensamentos suicidas começaram a surgir durante sua primeira gravidez. Segundo ela, ao avisar o palácio sobre essa questão, viu que a instituição não faria nada a respeito de sua condição.

Outra temática levantada na entrevista foi sobre os ataques racistas direcionados à Meghan durante a gestação de seu primeiro filho, Archie. De acordo com a Duquesa, um membro não identificado da Família Real teria demonstrado certa preocupação em relação ao tom da pele de seu bebê antes mesmo de seu nascimento.

