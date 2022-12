HBO Max e Discovery+: tudo sobre a fusão dos serviços de streaming

A união entre as empresas Warner Bros. e Discovery , em maio deste ano, chamou atenção dos assinantes do HBO Max e Discovery+ . O objetivo da fusão é a criação de uma plataforma de streaming forte. Nesta segunda-feira (5), de acordo com fontes internacionais, os executivos de ambas as empresas estão próximos a finalizar o acordo para o lançamento do serviço, com previsão para 2023 e possível nome " Max ". Acompanhe a seguir mais informações sobre o novo streaming a ser lançado para o próximo ano.

1 de 3 HBO Max e Discovery+ vão se unir em um streaming com possível nome "Max" — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo HBO Max e Discovery+ vão se unir em um streaming com possível nome "Max" — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

🗞️ Não consigo assinar HBO Max: o que fazer? Tire dúvidas no Fóum do TechTudo

Warner Bros. Discovery: a retrospectiva do acordo

Em maio de 2021, a AT&T, companhia estadunidense de telecomunicações, divulgou que um acordo no valor de US$ 43 bilhões (R$ 225.277 bilhões, segundo a atual cotação da moeda americana de hoje, 6) foi realizado entre as multinacionais WarnerMedia e Discovery.Inc, com o objetivo de lançar uma plataforma mais competitiva frente à Netflix e Disney+, ao combinar entretenimento, esportes e noticiário num único lugar.

Uma consequência sentida com o acordo entre as duas gigantes do entretenimento foi a mudança no catálogo do HBO Max, além da alteração de lançamentos da Warner Bros. Pictures. Um exemplo foi o engavetamento do filme Batgirl, já finalizado e com lançamento previsto ainda em 2022. A produção custou US$ 90 milhões e trazia no elenco a atriz Leslie Grace (Em Um Bairro de Nova Iorque) como a protagonista Barbara Gordon. Como justificativa, um porta-voz da HBO Max alegou que o ato fazia parte da "mudança estratégica de liderança no que diz respeito ao universo DC no HBO Max."

Outra novidade foi a entrada do produtor Peter Safran (A Freira 2) e do cineasta James Gunn (trilogia Guardiões da Galáxia) como CEOs da DC Studios, divisão da Warner Bros. que surgiu em substituição à antiga DC Films. No novo modelo, Gunn é responsável pela gestão na parte criativa (num cargo similar ao de Kevin Feige na Marvel), e Safran na produção e negócios do estúdio de cinema.

Com a união das duas empresas, foi gerada a Warner Bros. Discovery, um conglomerado que abrange em seu catálogo 67 marcas do entretenimento. No site da multinacional, são mencionadas HBO, CNN, Animal Planet, TNT, Discovery Channel, Oprah Winfrey Network, Food Network, DC Entertainment, The CW, Cinemax, Space, entre outras.

2 de 3 Grade de conteúdos da plataforma Discovery+ — Foto: Divulgação/Discovery+ Grade de conteúdos da plataforma Discovery+ — Foto: Divulgação/Discovery+

No dia 5 de agosto deste ano, o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, confirmou que a fusão estava na ativa e projetou o lançamento do novo serviço para o verão de 2023 (entre junho e agosto nos EUA). De acordo com o empresário, o objetivo do novo serviço é atingir 130 milhões de assinantes até 2025. Além do mercado nos Estados Unidos, a Warner Bros. Discovery (também conhecida pela sigla WBD) inseriu como meta a progressão para a América Latina, Europa e outros mercados mundiais.

3 de 3 Parte das marcas que integram o vasto catálogo da Warner Bros. Discovery — Foto: Divulgação/Warner Bros. Discovery Parte das marcas que integram o vasto catálogo da Warner Bros. Discovery — Foto: Divulgação/Warner Bros. Discovery

O nascimento da "Max"

No dia 5 de dezembro, o site americano CNBC divulgou a notícia de que os executivos e advogados da Warner Bros. buscavam um novo termo para renomear a futura plataforma em parceria com a Discovery+. De acordo com um relatório obtido pelo portal, o nome mais próximo de ser escolhido é "Max", que estaria mais adequado ao vasto conteúdo do serviço de streaming. Outro nome colocado em votação interna foi “BEAM”, de acordo com um porta-voz da empresa. Até o momento, a decisão a respeito do fechamento do nome ainda está sob análise.

No relatório da WBD não foram mencionados valores da próxima plataforma, mas foram revelados anteriormente pelo CEO David Zaslav os planos de arrecadação que envolvem aumento no valor da publicidade e alterações para "solucionar algumas das deficiências da plataforma atual" – neste caso, a HBO Max.