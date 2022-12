Heartstopper: o que esperar da segunda temporada da série da Netflix

Heartstopper estreou na Netflix em abril de 2022 e em sua primeira semana de exibição foi assistida por mais de 14 milhões de horas, ocupando o top 10 em 67 países. A série é baseada nos quadrinhos de mesmo nome, criados pela artista britânica Alice Oseman, produtora executiva do programa sob direção de Euro Lyn. Na história, Nick (Kit Connor) e Charlie (Joe Locke) são dois adolescentes opostos: enquanto o personagem de Locke é tímido, tem poucos amigos e é perseguido por bullies, o outro é um jovem extrovertido, querido pela maioria e capitão do time de futebol. Contudo, novos sentimentos surgem da amizade inseparável entre os dois.

Nick e Charlie são os protagonistas em Heartstopper

O programa foi avaliado com a nota 8,7 no IMDb e alcançou aprovação total entre os usuários do Rotten Tomatoes. A série foi elogiada por trazer visibilidade às múltiplas formas de afeição, à diversidade do elenco, e por abordar de forma leve e sensível as questões que envolvem a autodescoberta de pessoas LGBTQIA +. Em dezembro, os atores protagonistas estiveram na CCXP e alimentaram as expectativas dos fãs acerca da próxima temporada, ainda sem data de estreia. Confira, a seguir, quais informações já foram divulgadas sobre a próxima season e o que esperar, de acordo com a história das HQs.

Atenção: os tópicos a seguir podem conter spoilers

Enredo

O primeiro ano da série adaptou os volumes um e dois das HQs de Oseman. No encerramento da primeira temporada, Nick e Charlie declaram seus sentimentos um pelo outro e oficializam um relacionamento. Entretanto, decidem não espalhar a informação e contar antes às suas famílias. O personagem de Kit Connor, em uma conversa com sua mãe, interpretada por Olivia Colman (The Crown, 2016), se abre a respeito de sua sexualidade e é acolhido por ela.

A sequência adapta o terceiro volume dos quadrinhos, intitulado “Um Passo Adiante”. No conteúdo original, Charlie, Nick, seu grupo de amigos e os demais estudantes da escola partem em uma viagem a Paris. Antes que a viagem aconteça, os quadrinhos apresentam a relação de Nick e seu irmão, David, que insiste em hostilizá-lo com comentários preconceituosos. O jovem também se prepara para se encontrar com seu pai na França, onde ele reside, e contar sobre sua sexualidade e relacionamento.

Os protagonistas ficam receosos em revelar o relacionamento e evitam situações que possam expô-los, visto o desconforto com a reação dos familiares e colegas. Durante a viagem, Charlie apresenta sinais de transtornos alimentares, ao continuamente se recusar a comer, preocupando Nick.

Na segunda temporada, possivelmente veremos uma viagem a Paris entre o casal e os amigos

Romance no ar

Apesar de passarem boa parte do terceiro volume evitando expor o relacionamento, a química crescente entre Nick e Charlie e a empolgação comum à idade alimentam as expectativas para uma primeira vez. No entanto, a falta de oportunidades para estarem a sós, as suspeitas levantadas entre os colegas da escola e o sentimento de despreparo da parte de Nick, são obstáculos para dar este passo adiante. Contudo, durante uma festa clandestina em um quarto do hotel onde estão hospedados, os estudantes fazem um jogo de verdade ou desafio. Diante de uma encruzilhada, os dois finalmente revelam seu namoro.

Além disso, este arco da história explora a relação entre Tao e Elle, parceiros inseparáveis na viagem que percebem a reciprocidade de sentimentos um pelo outro e aos poucos desenvolvem um romance. O volume também revela mais detalhes do relacionamento entre Tara e Darcy, que se demonstram um exemplo importante para que Charlie e Nick se sintam mais confortáveis em expor o relacionamento e mais encorajados a lidar com as reações. A HQ também introduz o personagem Mr. Farouk, um jovem professor da escola que acompanha Mr. Ajayi na viagem, para guiar e monitorar os adolescentes. As visões conflitantes entre ambos e o contraste de personalidade fazem surgir uma química inesperada entre os dois.

Tao e Elle são uma das duplas que mais geram a expectativa dos fãs para um romance em Heartstopper

Novos personagens

a a sequência, e conta com a adição de novos personagens para a trama. O ator francês Thibault de Montalembert (Dix pur Cent, 2015) dá vida a Stephane Nelson, pai de Nick. O irmão mais velho do personagem, David, é interpretado por Jack Barton (Carta ao Rei, 2020). Os novos episódios também incluem Ash Self e Bel Priestley, que atuam como Felix e Naomi, duas amigas de Elle na escola nova, e Nima Taleghani interpreta o professor de Truman, Mr. Farouk. Confira, abaixo, o elenco completo, com os nomes que retornaram para a continuação.

Elenco de Hearstopper Atores Personagens Kit Connor Nick Joe Locke Charlie William Gao Tao Yasmin Finney Elle Corinna Brown Tara Kizzy Edgell Darcy Tobie Donovan Isaac Jenny Walser Tori Sebastian Croft Ben Cormac Hyde-Corrin Harry Rhea Imogen Fisayo Akinade Mr Ajayi Chetna Pandya Treinadora Singh Olivia Colman Sarah (Mãe do Nick) Georgina Rich Jane (Mãe do Charlie) Joseph Balderrama Julio (Pai do Charlie)

Em sua conta oficial do Twitter, a Netflix anunciou que Heartstopper ainda terá mais duas temporadas, alcançando, ao todo, quatro levas de episódios para cobrir toda a história criada por Alice Oseman. Ainda não há uma data oficial para a chegada do segundo ano da série, mas de acordo com informações divulgadas pelo site What’s On Netflix, as filmagens começaram em 13 de setembro e se encerraram recentemente.

O elenco de Heartstopper durante as gravações