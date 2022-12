Hello Neighbor 2 e Dragon Quest são destaques nos lançamentos da semana

Hello Neighbor 2 e Dragon Quest Treasures são os destaques nos lançamentos da semana, com a sequência do game de terror furtivo sobre um estranho vizinho e uma aventura original focada na busca por tesouros. Além deles, também chegam às plataformas o incomum jogo de terror Choo Choo Charles, a ação desenfreada de Samurai Maiden, o RPG retrô Chained Echoes e o jogo de estratégia Crossfire : Legion. Confira, a seguir, tudo sobre os games que estreiam na semana, como datas, preços e aparelhos em que estão disponíveis.

Hello Neighbor 2 - 6 de dezembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Na gameplay de Hello Neighbour 2, usuários controlarão um repórter chamado Quentin, que decide coletar evidências contra o Sr. Peterson (O Vizinho) após uma série de desaparecimentos estranhos na cidade. No entanto, ao longo da investigação, ele descobre que todos da cidade podem estar escondendo segredos, inclusive de forma comunitária.

A cidade de Raven Brooks é um mundo aberto, de modo que é possível seguir em qualquer direção e encontrar quebra-cabeças para resolver. Por isso, na play, jogadores precisarão invadir a casa de vários vizinhos, sendo que cada um deles tem um estilo de perseguição. Além disso, cada personagem também possui uma inteligência artificial conectada a uma rede neural, que aprende os comportamentos mais comuns dos usuários e encontra formas de capturá-los.

Hello Neighbor 2 chega para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50; para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 147,45, e para PC via Steam, por R$ 75,49, e Epic Games Store, por R$ 75,99. O jogo também estará disponível em seu lançamento no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

Dragon Quest Treasures - 9 de dezembro - SW

Neste spin-off da clássica série de RPG, usuários controlam Erik e Mia, irmãos que pensam em caçar tesouros e acabam levados para a terra mística de Draconia, onde poderão realizar esse sonho. O game é um misto de ação, aventura e RPG no qual é possível explorar o mundo, lutar contra monstros clássicos de Dragon Quest, recrutar alguns deles como aliados e usar as habilidades especiais deles para alcançar novos locais em busca de tesouros.

Vale dizer que os irmãos também contam com uma base em que mantêm sua recém-adquirida fortuna, avaliam itens valiosos e contratam novos ajudantes para suas aventuras. Dragon Quest Treasures está disponível por R$ 299,90 para Nintendo Switch.

Choo-Choo Charles - 9 de dezembro - PC

Com uma premissa curiosa para um game de terror em primeira pessoa, Choo-Choo Charles coloca jogadores em uma ilha isolada dominada por uma locomotiva monstruosa. A única forma de combatê-la é levar seu próprio trem pela ilha e equipá-lo até que esteja pronto para o grande confronto com a criatura. Nesse sentido, a jogabilidade do game mescla momentos de exploração, furtividade, combate e terror durante a tentativa de escape dos ataques do trem.

Choo-Choo Charles está disponível para PC através da loja digital Steam. Em 2023, o título também deve chegar para consoles PlayStation e Xbox.

Samurai Maiden - 8 de dezembro - PS5, PS4, SW, PC

A jovem Tsumugi Tamaori, do século XXI, acorda misteriosamente durante o ataque ao castelo de Honno-ji no Japão — evento que aconteceu no período Sengoku, há mais de 400 anos. Então, aliada a 3 ninjas, ela terá que enfrentar forças sobrenaturais de mortos-vivos e demônios através de técnicas de espada e ação frenética.

Durante sua jornada, a personagem ainda pode usar magias ninjutsu e desbloquear recursos através da técnica Devoted Heart, uma conexão de corações com suas aliadas. Samurai Maiden está disponível para PS5 e PS4 por R$ 319,90 e para Nintendo Switch por R$ 269,91.

Chained Echoes - 8 de dezembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Para fãs de RPGs em 16 Bits da época do Super Nintendo, o game Chained Echoes pode ser uma boa opção. Com visual retrô e efeitos extras, o jogo apresenta a história de um grupo de heróis no continente de Valandis, mundo medieval onde há tanto dragões quanto robôs gigantes para pilotar.

Na gameplay, jogadores irão guiar os personagens através de arquipélagos exóticos, cidades submersas e dungeons esquecidos enquanto tentam pôr um fim à guerra entre os três reinos. As batalhas são tradicionais em turnos e usuários podem usar os robôs gigantes tanto para combater quanto para explorar o universo. Chained Echoes está disponível por R$ 47,99 para Nintendo Switch.

Crossfire: Legion - 8 de dezembro - PC

Baseado na famosa série de tiro, Crossfire: Legion é um jogo de estratégia que se passa no mesmo universo do FPS Crossfire. Em um futuro não tão distante, duas forças opostas se enfrentam, a Global Risk e a Black List, quando uma terceira facção chega para complicar ainda mais a batalha.

As partidas do game envolvem coleta de recursos para produzir unidades e erguer construções, e o usuário pode escolher comandantes específicos para as missões que garantem habilidades especiais. Em acesso antecipado desde maio desse ano, o jogo finalmente ganhará versão completa. Crossfire: Legion está disponível para PC pela loja digital Steam por R$ 57,99.