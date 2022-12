Hello Neighbor 2: veja história, gameplay e requisitos do game de terror

Hello Neighbor 2 é a sequência do jogo de terror em primeira pessoa Hello Neighbor, que exige furtividade para escapar de um vizinho que escondia um segredo no porão. No novo game, usuários poderão explorar mais a fundo a cidade de Raven Brooks e descobrir que há um mistério muito maior a ser resolvido. O título está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 147,45, e para PC via Steam e Epic Games Store, por R$ 75,99. Veja mais sobre a seguir.