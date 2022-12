Henry Cavill vai atuar na série de Warhammer 40,000 após Superman

O ator Henry Cavill já tem um novo papel no streaming, preocupação de muitos fãs após sua saída da DC Studios como intérprete do Superman, anunciada na última quarta-feira (14). Trata-se da adaptação live-action do jogo de tabuleiro Warhammer 40,000, franquia consolidada na cultura pop em diversas mídias. O seriado será produzido pela Amazon Prime Video , que está nos processos finais de obter os direitos da obra. Com exceção de Cavill e a companhia produtora Vertigo Entertainment, nenhum outro nome foi anunciado, tanto para elenco como para showrunners, roteiristas e diretores. Vale ressaltar que o próprio ator também será produtor executivo da série.

A saída de Henry Cavill de Superman é parte de um longo processo de reformulação da filmografia da DC Comics nos cinemas e streaming, um dos resultados da fusão das empresas de mídia Warner Bros. Pictures e Discovery. Antes da saída do ator de Superman, foram engavetados outras produções da casa, como o filme da Batgirl e a reformulação do Universo DC nas telonas. A seguir, você confere mais informações sobre a nova série de Henry Cavill e de onde ela é baseada.

2 de 3 Henry Cavill anunciou que não irá mais interpretar o Superman no DCU após uma reunião com James Gunn e Peter Safran da DC Studios — Foto: Reprodução/IMDb Henry Cavill anunciou que não irá mais interpretar o Superman no DCU após uma reunião com James Gunn e Peter Safran da DC Studios — Foto: Reprodução/IMDb

Warhammer 40,000: o que se sabe sobre a nova série?

No Instagram, Cavill fez um comunicado emocionado sobre o live-action de Warhammer 40,000. Conhecido por ser um verdadeiro nerd e fã do jogo, o ator escreveu que esperou por 30 anos para que pudesse ver uma adaptação da franquia no audiovisual. De acordo com Cavill, "depois de 22 anos de experiência nesta indústria, eu finalmente sinto que tenho o conjunto de habilidades e experiências para dar vida a um universo cinematográfico de Warhammer."

O ator também agradeceu à namorada Natalie Viscuso, ex-vice presidente da Legendary Pictures e atualmente na Vertigo Entertainment, por favorecer as negociações entre a Amazon e a Vertigo, que atuará como produtora executiva da obra. "A parceria com Natalie Viscuso na Vertigo foi uma bênção sem palavras, pois sem ela não teríamos encontrado na Amazon a casa perfeita. E ter essa casa nos dará a liberdade de ser fiéis ao enorme universo de Warhammer. Para todos vocês, fãs de Warhammer, prometo respeitar essa criação tanto que amamos. Prometo trazer algo familiar. E me esforçarei para trazer a vocês algo fantástico nunca antes visto. Ao Imperador!"

3 de 3 Warhammer 40.000: Dawn of War traz o extenso universo do jogo de tabuleiro pra disputas de estratégia em tempo real — Foto: Reprodução/Steam Warhammer 40.000: Dawn of War traz o extenso universo do jogo de tabuleiro pra disputas de estratégia em tempo real — Foto: Reprodução/Steam

Jennifer Salke, head da Amazon e MGM Studios, afirmou em entrevista à Deadline que também está na expectativa para a nova adaptação. "Estamos empolgados em trabalhar com Henry, Vertigo Entertainment, e a Games Workshop (empresa criadora da franquia Warhammer) por meio do setor de entretenimento da Amazon nessa brilhante e imersiva franquia para que nossos clientes ao redor do mundo possam experimentar daqui a alguns anos", informou a executiva. A negociação entre a Amazon e a Games Workshop envolve o uso da marca para a criação de uma franquia para cinema, TV animações e jogos licenciados.