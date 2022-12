High on Life: veja gameplay, enredo e requisitos mínimos do jogo

👉 Qual o melhor jogo inspirado por um desenho dos anos 80? Opine no Fórum do TechTudo.

O game segue a história de um jovem recém-saído do ensino médio que só tem interesse em jogar videogames. Ele, então, é deixado sozinho em casa com sua irmã após seus pais decidirem sair durante o final de semana. Neste exato momento, a Terra é invadida por alienígenas de um cartel chamado G3, liderado pela criatura Garmantuous, que pretende utilizar a raça humana como uma droga alucinógena.

As armas em High on Life possuem funções secundárias fora de combate, usadas para locomoção e quebra-cabeças — Foto: Reprodução/Steam

No jogo, usuários usam as armas falantes "Gattlians" para lutar contra inimigos. Cada uma delas possui um estilo de disparo principal e um modo de tiro alternativo de seu "Trick Hole", que pode oferecer variações interessantes para o combate. Por exemplo, a arma "Kenny" pode disparar uma bola de gosma que explode e lança os inimigos para o alto, permitindo que sejam alvejados longe de qualquer proteção.

Além das lutas, há desafios de plataforma e exploração, nos quais o jogador tem que descobrir como chegar a algum lugar. Assim, às vezes, é preciso realizar saltos em primeira pessoa ou descobrir mecânicas específicas de certas fases. Vale dizer que as funções secundárias das armas também podem ser utilizadas fora do combate, como em quebra-cabeças ou para se locomover. Ainda, há um certo elemento "Metroidvania", nome dado a jogos inspirados por Metroid e Castlevania, no qual novas habilidades obtidas permitem acessar novas áreas do mapa.

Um fator particular do game é seu humor, facilmente reconhecido por fãs de Rick & Morty ou Solar Opposites. As situações apresentadas no jogo são sempre absurdas, os personagens respondem de maneira inesperada e podem arrancar risadas sinceras do jogador. Cada arma possui uma personalidade e irá comentar sobre sua performance durante o game, algo que pode ser ajustado se o usuário achar incômodo. Elas também quebram a quarta parede, quando, por exemplo, reclamam que o jogador deu Pause no game.