Home Theater Philco PHT690 é bom? Veja ficha técnica do dispositivo

O home theater PHT690, da Philco , é um aparelho que promete transformar a sala de casa em um cinema. Para isso, o dispositivo conta com 5.1 canais, que são distribuídos em cinco alto-falantes e um subwoofer. O modelo promete potência de 480 W RMS com reforço dos graves, imersão sonora e permite a reprodução de CDs. Na Amazon é possível adquirir o aparelho por cifras que partem de R$ 810 .

Outros atrativos do modelo são o seu modo karaokê com pontuação e a função que copia arquivos de CD e os converte no formato MP3. O modelo pode ser uma boa opção para os consumidores que buscam acesso a leitura de discos e que desejam um sistema de som surround em casa. Para auxiliar compradores em dúvida sobre o modelo, o TechTudo preparou uma descrição sobre os pontos mais importantes da ficha técnica do home theater PHT690.

Home theater Philco PHT690 — Foto: Divulgação/Philco

Ficha técnica do Home Theater Philco PHT690

Lançamento no Brasil: 2016

Preço: a partir de R$ 810

Potência de Som: 480 W RMS

Alto-falantes: 3 polegadas

Faixa de resposta das caixas acústicas: 130 Hz a 15.000 Hz

Subwoofer 5 polegadas

Faixa de resposta do subwoofer: 60 Hz a 6.000 Hz

Decodicador de áudio: 96 Khz | 24 bits

Canais: 5.1 canais

Cor: preto

Conectividade: USB 2.0, cabo auxiliar de áudio, CD e DVD, HDMI

Extras: karaokê, controle remoto, função Ripping e Copying

Design

O home theater Philco PHT690 possui caixas de som pequenas para serem distribuídas pelo ambiente — Foto: Divulgação/Philco

O conjunto de equipamentos que formam o home theater PHT690 é formado por cinco alto-falantes e um subwoofer. Apesar da quantidade de peças, o aparelho ocupa pouco espaço no ambiente por conta de seu tamanho reduzido. Assim, é possível distribuir todas as caixas de som no móvel ou no ambiente de forma assertiva para ter a melhor experiência sonora. A proposta da Philco é que quatro caixas satélites sejam acomodadas ao redor do usuário, uma caixa central e no chão próximo a televisão.

Mesmo com cinco alto-falantes para serem posicionados no ambiente, o home theater pode se adequar bem a qualquer decoração. Com design minimalista, as caixas de som não possuem muitos detalhes que permitam grande destaque no ambiente. Todo o conjunto está disponível na cor preto, outro fator que pode facilitar a combinação com demais elementos decorativos.

A dimensão e peso dos alto-falantes e do subwoofer não foram divulgados na ficha técnica do produto.

Potência e som

O subwoofer do Philco PHT690 é responsável pelos sons com frequência baixa — Foto: Divulgação/Philco

O home theater da Philco assegura aos usuários boa potência sonora para a reprodução de músicas e também para melhorar a qualidade do áudio de filmes e séries. O conjunto completo consegue entregar 480W de potência RMS, que são distribuídos em cinco alto-falantes de 3 polegadas e um subwoofer de 5 polegadas. O codec de áudio trabalha na faixa de 24bits a 96 Khz.

As caixas de som acústicas possuem faixa de resposta de frequência que opera entre 130 Hz a 15.000 Hz, trabalhando entre sons graves, agudos e médios. Responsável pelos sons de baixa frequência, o subwoofer trabalha entre 60 Hz a 6.000 Hz.

Recursos

Home theater Philco PHT690 — Foto: Divulgação/Philco

O home theater é uma tecnologia um pouco mais antiga, quando comparada com as atuais caixas de som e soundbars disponíveis no mercado. O aparelho, no entanto, apresenta recursos interessantes, como a possibilidade de ler CDs. Um dos diferenciais do PHT690 é a possibilidade de copiar arquivos CD-DA de CDs para uma unidade de memória conectada à porta USB, assim, o conteúdo copiado é convertido no formato MP3.

A entrada auxiliar de áudio estéreo do home theater da Philco permite que o usuário amplie fontes de áudio externas. Com isso, o aparelho pode tornar mais imersiva a experiência de assistir a um jogo de futebol ou assistir filmes da TV, jogar games no console ou ouvir músicas a partir de um computador. O aparelho de som ainda conta com saídas HDMI e de áudio digital coaxial.

O modo karaokê do PHT690 conta com sistema de pontuação, sendo possível que o usuário cante suas músicas favoritas em modo clipe acompanhando a voz do artista. O aparelho possui entrada para microfone, que não está incluso ao adquirir o produto.

Preço e custo-benefício

Os usuários que buscam por um home theater com 5.1 canais capaz de reproduzir CDs podem encontrar bom custo-benefício do PHT690. O dispositivo de áudio conta com o leitor de discos, uma tecnologia que não é encontrada nos aparelhos lançados no mercado recentemente. Sua quantidade de alto-falantes possibilita montar um sistema de áudio completo. Assim, é possível reproduzir músicas ou montar uma cinema em casa para reprodução de filmes e séries com som mais envolvente.

O sistema de som pode ser adquirido pela Amazon. O home theater PHT690 é vendido no e-commerce por cifras que partem de R$ 810. Sua garantia contra eventuais avarias técnicas tem duração de 12 meses.

Concorrentes

Na Amazon é possível encontrar alguns modelos que concorrem com o PHT690. Uma opção com preço próximo ao do dispositivo da Philco é o Dotcell DC-S2150. Na varejista o modelo é vendido por a partir de R$ 970. Com 5.1 canais, o dispositivo reúne entrada USB, cartão de memória, conexão Bluetooth e rádio FM como destaques. A promessa é que o modelo consiga levar a experiência de cinema para a sala do usuário com reforço dos graves e imersão sonora.

Outro modelo que pode concorrer com o dispositivo da Philco, mas é visto com preço mais elevado é o Yamaha NS-P41. O sistema de alto-falantes possui 5.1 canais e pode ser uma escolha para os usuários que procuram por um aparelho de som surround. Seu design é formado por caixas de som compactas, como seu concorrente da Philco. Na Amazon, o modelo é vendido por a partir de R$ 2.116.