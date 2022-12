Homem-Aranha Através do Aranhaverso: veja data de lançamento e trailer

Os fãs de Homem-Aranha já podem conferir o trailer de Homem-Aranha Através do Aranhaverso, lançado na última terça-feira (13) no canal da Sony Pictures no YouTube . A data de estreia do novo longa está prevista para o dia 1 de junho de 2023. Depois do sucesso do primeiro filme, Homem-Aranha no Aranhaverso (2019), o herói Miles Morales está de volta em uma nova aventura cheia de novas versões do personagem mais popular da Marvel .

O vídeo mostra Miles conhecendo outras versões do multiverso, mas desta vez algumas delas tem interesses perigosos. O filme conta com as vozes de Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Daniel Kaluuya e Issa Rae no elenco principal. Confira a seguir mais informações sobre enredo, elenco e onde conferir o primeiro filme da franquia.

2 de 3 Miles Morales terá novas aventuras ao conhecer mais versões do Homem-Aranha — Foto: Divulgação/Sony Pictures Miles Morales terá novas aventuras ao conhecer mais versões do Homem-Aranha — Foto: Divulgação/Sony Pictures

Enredo de Homem-Aranha Através do Aranhaverso

Após os eventos do primeiro filme, o jovem Miles Morales tenta se consolidar como herói na comunidade onde vive. Graças ao apoio da mãe, Rio Morales (Luna Lauren Vélez), Morales se firma nas responsabilidades de seus poderes. Um dia, o herói é chamado por Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) para dar um passeio no multiverso. Entre as personalidades encontradas, está Miguel O'Hara (Oscar Isaac), um Homem-Aranha do ano de 2099 que lidera um grupo de Pessoas-Aranha. O'Hara é mostrado no trailer como o principal antagonista do filme.

Além de Homem-Aranha 2099, outros personagens dos quadrinhos serão mostrados na trama: Peter B. Parker (Jake Johnson), mentor de Miles no primeiro filme do Aranhaverso e herói na Terra 616 (numeração dos universos nos quadrinhos); Jessica Drew (Issa Rae), a primeira Mulher-Aranha nas HQs; Hobart "Hobie" Brown (Daniel Kaluuya), uma versão punk do teioso vinda da Inglaterra da Terra-138; e Abutre (Jorma Taccone), vilão clássico que já apareceu no primeiro filme do Homem-Aranha no MCU.

3 de 3 A Mulher-Aranha Jessica Drew e o Homem-Aranha de 2099 são os novos personagens de destaque na trama — Foto: Divulgação/Sony Pictures A Mulher-Aranha Jessica Drew e o Homem-Aranha de 2099 são os novos personagens de destaque na trama — Foto: Divulgação/Sony Pictures

Onde conferir Homem-Aranha no Aranhaverso?

O primeiro filme da franquia está disponível no Disney+, Paramount+, Oi Play e Claro TV+. Lançado em dezembro de 2018, a animação dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman obteve uma bilheteria mundial de US$ 375.5 milhões de dólares, além de ser premiada como Melhor Animação no Globo de Ouro, Critics' Choice Awards e o Oscar de 2019. Homem-Aranha no Aranhaverso possui nota 8,4 no IMDb, 87 no Metacritic e aprovação de 97% no Rotten Tomatoes.