Honor Society: veja sinopse, elenco e onde assistir ao romance teen

O filme Honor Society entrou no catálogo da Paramount+ no dia 16 de setembro no Brasil e vem conquistando boas críticas e comentários ao seu respeito. Com direção de Oran Zegman (Marriage Material), o roteiro do longa ficou nas mãos de David A. Goodman (Futurama) e é estrelado por Angourie Rice (Mare of Easttown) e Gaten Matarazzo ( Stranger Things ). A trama da comédia romântica teen acompanha a história de Honor, uma jovem estudiosa e determinada a entrar em Harvard. No entanto, sua carta de recomendação para a prestigiada universidade entra em risco quando outros três alunos também desejam entrar para a mesma instituição. Com direito a muita estratégia, uma coisa que sai fora do plano é se apaixonar.

Com um pouco mais de uma hora e meia de duração, o projeto cinematográfico foi gravado em Vancouver, Canadá, e produzido em parceria pelas empresas Awesomeness Films e Guardian Pictures. Confira, a seguir, mais detalhes do filme Honor Society, como sinopse, elenco e repercussão do projeto na mídia:

Enredo de Honor Society

A trama da produção se passa em um ambiente high school, como é típico do gênero cinematográfico, e acompanha a adolescente Honor Rose (Angourie Rice), uma jovem veterana que é ambiciosa e tem apenas um único objetivo no colégio: entrar em Harvard, uma das oito universidades da Ivy League dos Estados Unidos. Mas para realizar seu maior sonho, a protagonista precisará de uma carta de recomendação do Sr. Calvin (Christopher Mintz-Plasse), seu orientador do ensino médio.

O que a jovem não esperava, no entanto, era que o professor teria outros três alunos em mente, além dela, para indicar à renomada instituição, que aceita apenas uma recomendação de aluno por colégio. A partir desta descoberta, Honor arquiteta um plano maquiavélico para tirar da jogada seus concorrentes. Mas o que ela não esperava era se apaixonar por Michael (Gaten Matarazzo), seu maior rival.

Elenco

Estrelado por Angourie Rice (Homem-Aranha: Longe de Casa) no papel de Honor Rose e Gaten Matarazzo (Crônicas de Natal) no de Michael Dipnicky, o longa Honor Society também conta com nomes como Miku Martineau (Kate), Christopher Mintz-Plasse (Superbad - É Hoje), Armani Jackson (Jogador Nº 1), Amy Keum (The Kill Room), Kerry Butler (Gilmore Girls: Um Ano para Recordar) e Avery Konrad (Van Helsing) no elenco.

Repercussão da mídia

Apesar da fama negativa e repleta de clichês que rondam as comédias românticas, Honor Society vem se destacando entre a crítica e o público pelo seu roteiro e as excelentes atuações do elenco. Isso se reflete nos sites agregadores, já que a produção possui avaliações positivas e até altas, como é o caso do site IMDb, que concedeu nota 6.5 de 10 com base em 6,2 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Oran Zegman conquistou 85% de aprovação em relação a 20 reviews.

Além disso, grandes veículos da imprensa internacional, como é o caso do The New York Times, por exemplo, teceram críticas favoráveis ao projeto. Segundo Glenn Kenny, crítico do jornal citado, Honor Society "sai do portão exibindo uma sofisticação formal e temática tão deslumbrante que pode demorar um pouco para você perceber que, na verdade, é um filme para jovens adultos". Já Tomris Laffly, da Variety, também não poupa elogios ao filme teen, ressaltando que a trama é "uma brincadeira de colégio surpreendentemente convincente, concebida com inteligência juvenil, desenvoltura e uma reviravolta genuinamente fora do comum".