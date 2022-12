Horizon Chase Turbo está com download grátis na Epic Games Store; entenda

👉 Qual é o melhor jogo de corrida para PS4? Comente no Fórum do TechTudo.

Desenvolvido pelo estúdio brasileiro Aquiris Game Studio, de Porto Alegre, Horizon Chase Turbo é um game que presta homenagem aos clássicos jogos de corrida dos anos 80 e 90, como Top Gear, Out Run e Lotus Turbo Challenge. Tanto a jogabilidade como os visuais possuem um misto entre o moderno e o nostálgico, familiar para fãs de corrida dos videogames 16 Bits, como Super Nintendo e Mega Drive.

Nele, usuários têm acesso a uma vasta gama de carros, entre temáticos e especiais, através de 48 cidades do mundo todo, como Brasília, Niterói e Salvador. Além de modo individual, o jogo também conta com multiplayer em tela dividida, que acompanha trilha sonora de Barry Leitch, compositor do Top Gear original.