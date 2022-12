Horizon Forbidden West e FIFA 23 estão mais baratos nesta semana

2 de 5 The Last of Us Part 2 é um dos jogos mais bonitos da geração passada — Foto: Divulgação/Playstation The Last of Us Part 2 é um dos jogos mais bonitos da geração passada — Foto: Divulgação/Playstation

Steam

A Promoção de Fim de Ano do Steam acontece até o dia 5 de janeiro, às 15h (horário de Brasília), e é a melhor oportunidade para economizar em jogos para PC. Entre os títulos maiores, vale citar Horizon Zero Dawn: Complete Edition e Monster Hunter Rise: Sunbreak. Já os entusiastas de jogos indies também podem aproveitar Stardew Valley e Hollow Knight com grandes descontos. Veja os destaques do Steam:

3 de 5 Cruelmente desafiador, Hades testa a todo momento as habilidades do jogador — Foto: Divulgação/Supergiant Games Cruelmente desafiador, Hades testa a todo momento as habilidades do jogador — Foto: Divulgação/Supergiant Games

Red Dead Redemption 2 - R$ 78,87;

Hades - R$ 23,74;

Deathloop - R$ 82,48;

Horizon Zero Dawn: Complete Edition - R$ 65,96;

Monster Hunter Rise: Sunbreak - R$ 127,42;

Stardew Valley - R$ 14,99;

Hollow Knight - R$ 13,99;

Dead By Daylight - R$ 17,49;

Days Gone - R$ 65,96;

The Witcher 3: Wild Hunt - R$ 15,99.

PlayStation

Com o fim da Copa do Mundo, FIFA 23 está à venda pela metade do preço na loja digital da Sony. Aqueles que estiverem ansiosos pelo lançamento de Marvel’s Spider-Man 2 em 2023 também podem se preparar com o spin-off de Miles Morales, que está com 60% de desconto por tempo limitado. Confira as principais ofertas da PlayStation Store a seguir:

4 de 5 Em clima de Copa do Mundo, FIFA 23 está mais barato nas lojas digitais — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Em clima de Copa do Mundo, FIFA 23 está mais barato nas lojas digitais — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Xbox

Para quem gosta de jogos desafiadores, Cuphead & The Delicious Last Course, que inclui a aguardada DLC do game de plataforma do Studio MDHR, está mais barato na loja digital da Microsoft. A edição completa de Mortal Kombat 11 e o pacote com os remakes de Resident Evil, da Capcom, também estão à venda com preços mais convidativos. Veja essas e mais ofertas de Xbox nas linhas a seguir:

5 de 5 Mortal Kombat 11 é o lançamento mais recente da famosa série de luta da NetherRealm — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Mortal Kombat 11 é o lançamento mais recente da famosa série de luta da NetherRealm — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games