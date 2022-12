Imagens do OnePlus 11 vazam antes da hora; confira o visual

O aguardado celular OnePlus 11 ainda demora para chegar ao mercado, mas novas imagens revelam como deve ficar o aparelho, que recentemente surgiu no benchmark do AnTuTu e deve se tornar um dos mais poderosos do mundo Android. As figuras publicadas pelo site especializado 91Mobiles indicam a presença de um sistema triplo de sensores na câmera traseira, além de uma câmera de selfie discreta e não centralizada.