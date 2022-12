Instagram agora avisa se contas não são recomendadas; o que significa

O Instagram agora vai avisar se contas são ou não recomendadas. O aplicativo para Android e iPhone ( iOS ) anunciou na última quarta-feira (7) uma nova funcionalidade, que permite descobrir se os conteúdos do perfil estão adequados para serem recomendados para não seguidores. O recurso é útil especialmente para criadores e influencers, estando disponível apenas na modalidade profissional. Ele foi incluído na ferramenta Status da conta, que é o menu que revela aos usuários, por exemplo, a quantidade de publicações que já foram removidas por ter infringido regras do app.

Com a mudança, donos de perfis profissionais saberão quando algum conteúdo não está respeitando as diretrizes do Instagram - o que, consequentemente, faz com que ela gere menos engajamento. Isso é interessante para que os produtores de conteúdo tenham controle melhor de que tipo de produção funciona na rede social.

Além disso, é comum que os usuários percebam em alguns momentos que o algoritmo do aplicativo não está exibindo o perfil para novas pessoas como deveria. Com a ferramenta, o criador saberá se o motivo da conta estar com baixo alcance em áreas da plataforma como Explorar, Reels e Recomendações de feed é por alguma violação às diretrizes do Instagram - e, em caso positivo, qual publicação está gerando isso.

Dessa forma, o dono da conta consegue descobrir onde errou e corrigir o problema, seja removendo ou modificando a postagem. Caso a pessoa não concorde com a ação, há opção ainda de solicitar que o Instagram reavalie a situação. O processo só está disponível para contas profissionais e pode ser acessado no perfil, na opção “Configurações”, depois em “Conta” e, em seguida, em “Status da conta”.

