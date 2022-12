Instagram bate WhatsApp e é o app em que brasileiros passam mais tempo

O Instagram é a rede social em que brasileiros passaram mais tempo em 2022, ultrapassando o WhatsApp - também da Meta - pela primeira vez. A novidade foi divulgada nesta quarta-feira (21), na pesquisa semestral da plataforma de consultoria Mobile Time em parceria com a Opinion Box, que entrevistou, durante o mês de novembro, mais de 2 mil brasileiros com 16 anos ou mais com acesso à Internet e smartphones. Segundo o estudo, o Instagram está presente em 92% dos celulares e, agora, lidera no tempo de uso, sendo o aplicativo em que 35% dos brasileiros mais passam tempo do seu dia.

Entre 2021 e 2022, o Instagram cresceu oito pontos percentuais na categoria de tempo de uso, segundo a pesquisa. Até então, o primeiro lugar costumava ser do WhatsApp - que, desta vez, ficou cinco pontos percentuais atrás da rede de fotos de Zuckerberg. O app também ficou com o segundo lugar no ranking de aplicativos mais populares na homescreen dos brasileiros e foi vice-campeão entre os apps que os brasileiros acessam mais vezes no mesmo dia.

De acordo com o estudo da Mobile Time, esse crescimento do Instagram se deve principalmente ao público jovem e feminino. Em resposta à pergunta "qual é o aplicativo que você passa mais tempo vendo ao longo do dia?", 45% dos jovens entre 16 e 29 anos apontaram o Instagram. Desse total, a rede também foi a preferida entre 41% das mulheres, contra apenas 27% dos homens. Para o público masculino, aliás, o WhatsApp continua sendo o app mais usado.

Outras redes sociais

Apesar de ter perdido a liderança no tempo de uso, o WhatsApp segue como o aplicativo mais presente na tela principal dos smartphones dos brasileiros: são 54% dos entrevistados que mantêm o app na tela de início. O segundo lugar aqui é ocupado pelo Instagram, com 46% das respostas.

No ranking de aplicativos no qual os brasileiros mais abrem ao longo de um dia, o WhatsApp também ocupa disparadamente o primeiro lugar, com 54% das respostas contra 19% do Instagram. Apesar de não ocupar nenhuma liderança, o TikTok também apresenta bons números: ele está instalado em 41% dos smartphones no país, número que ultrapassa o Twitter e o LinkedIn.

Sistemas operacionais iOS x Android

Outro ponto interessante apontado pela pesquisa foi o aumento de brasileiros com iPhones. No último ano, essa tendência de crescimento já tinha sido identificada, quando o número representava 13% dos celulares. Neste ano, o Panorama apontou que o sistema da Apple (iOS) subiu para 19% dos smartphones no Brasil. Segundo a Mobile Time, isso pode ser explicado por dois fatores: a maior longevidade dos iPhones e também o crescimento do mercado de aparelhos usados.

Apesar do crescimento da Apple, por aqui o Android segue na liderança, estando presente em 80% dos smartphones em serviço no país. Esse número, no entanto, representa uma queda, já que, no ano passado, o sistema operacional da Google representava 86% dos smartphones no último ano.

Aplicativos de banco

O Nubank ganhou destaque neste ano, sendo o principal aplicativo de banco entre os dez apps mais presentes na tela inicial dos smartphones brasileiros. O app ocupa o 6° lugar, vindo atrás do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do YouTube e do Telegram. Outros aplicativos de banco também estão na lista, como o Banco do Brasil e Caixa, que ocupam o nono e décimo lugar respectivamente.

Com informações de Mobile Time

