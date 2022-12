Instagram lança Notas na DM e testa recursos aguardados; veja novidades

O Instagram lançou nesta terça-feira (13) as Notas, recurso que se assemelha a um post-it nas mensagens diretas e pode ser enviado para todos contatos que te sigam de volta e/ou para o seu grupo de amigos próximos no app. A opção, que estava em testes desde setembro, está sendo liberada aos poucos para toda a base de usuários, e ficará disponível tanto no Android , quanto no iPhone ( iOS ). Ainda, a rede da Meta anunciou o início dos testes da indicação de amigos para o adesivo "Sua vez" e também das coleções colaborativas com amigos. Nas linhas a seguir, veja mais detalhes sobre as novidades do Instagram.

As notas na DM do Instagram são recados fixos, que funcionam como post-it na caixa de entrada dos usuários. É possível enviá-las todos os seus contatos no app, bastando que sigam você de volta. Esses recados permitem no máximo 60 caracteres e têm duração de 24h. Você pode também enviá-los a todo o seu grupo de Melhores Amigos - o que é útil, por exemplo, para quando você marca um evento e deseja lembrar a todos de maneira simultânea.

Para fazer uma nota no Instagram, é preciso antes de tudo que o seu aplicativo esteja atualizado. Para isso, no iPhone, abra a App Store e procure pelo app. Se o botão "Atualizar" aparecer, toque sobre ele e aguarde. No Android, o procedimento é similar, mas, em vez da App Store, você fará a busca na Google Play Store. Depois de atualizado, caso o recurso já esteja disponível para você, ele aparecerá no topo das suas DMs. Para fazer o envio, siga os seguintes passos:

Abra o Instagram e vá nas suas DMs; Por lá, no topo da tela, procure pela opção "Deixar uma nota"; Escreva a sua nota e pressione "Compartilhar"; Ali, selecione se você deseja compartilhar a nota com todos os seguidores que você segue e/ou apenas com seus Melhores Amigos. Pronto, a nota será enviada.

2 de 3 Notas são lançadas no Instagram; saiba utilizá-las nas suas DMs — Foto: Divulgação/Meta Notas são lançadas no Instagram; saiba utilizá-las nas suas DMs — Foto: Divulgação/Meta

Indicação de amigos e coleções colaborativas em testes

Além das notas, o Instagram também anunciou hoje (13) o início dos testes nas funções de indicar um amigo para participar do adesivo "Sua vez" e das coleções colaborativas. Assim, com o primeiro recurso, ao usar o sticker nos seus Stories, você poderá já no envio indicar algum contato específico para participar da brincadeira. A novidade ainda está em testes e, segundo o Instagram, não tem data prevista para lançamento.

3 de 3 Coleção colaborativa do Instagram está em testes e não tem previsão de lançamento oficial — Foto: Divulgação/Meta Coleção colaborativa do Instagram está em testes e não tem previsão de lançamento oficial — Foto: Divulgação/Meta

Já a segunda função criará coleções das publicações feitas no Instagram que você dividir com amigos. Assim, caso você veja um post interessante e compartilhe com algum contato seu pelo app, será possível acessá-lo com mais facilidade. Assim como a indicação dos amigos, esse recurso também está em testes e não tem previsão de lançamento.

