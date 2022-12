Instagram libera retrospectiva 2022 no Reels; saiba como fazer a sua

O Instagram liberou nesta segunda-feira (19) a retrospectiva no Reels, e agora é possível recapitular todos os melhores momentos do seu 2022 usando a ferramenta. A novidade está disponível no aplicativo para Android e iPhone ( iOS ) e deve ser feita manualmente por cada criador, a partir dos modelos disponíveis na plataforma. De acordo com a rede social, o recurso será disponibilizado aos poucos para toda a base de usuários. O Instagram também revelou algumas músicas, hashtags e locais que fizeram sucesso na função. A seguir, saiba quais são e veja como fazer sua retrospectiva no Reels em 2022.

1 de 1 Instagram libera retrospectiva no Reels; saiba como fazer a sua — Foto: Getty Images Instagram libera retrospectiva no Reels; saiba como fazer a sua — Foto: Getty Images

A retrospectiva no Reels em 2022 deve ser feita de maneira manual pelo usuário, com auxílio dos modelos pré-prontos que estão sendo disponibilizados hoje (19) pela plataforma. Por causa disso, para fazer o seu recap do ano pelo Reels, você deve buscar pelos modelos na área de pesquisa da ferramenta e/ou criar a partir de um vídeo já publicado por alguma celebridade.

Nesse segundo caso, o Instagram indica os perfis de famosos como Bad Bunny (@badbunnypr) e DJ Khaled (@djkhaled), que fizeram também voiceover para a novidade. Para isso, basta, ao encontrar um desses vídeos, tocar em "Usar template" e, a partir daí, seguir as instruções da plataforma. É possível escolher até 14 vídeos ou fotos que você tenha ou não publicado ao longo do ano para, então, criar o seu próprio recap. Em 2022, eles têm narração de celebridades diversas, como o próprio Bad Bunny.

Caso os modelos da retrospectiva do Reels não tenham aparecido para você, não se desespere: o recurso será liberado aos poucos para toda a base de usuário, a partir de hoje (19). Por isso, caso o seu Instagram ainda não esteja mostrando templates de recap, você pode atualizar o seu aplicativo e/ou aguardar até que apareça para você.

Instagram revelou algumas das principais tendências dos Reels em 2022

Em 2022, uma das músicas mais populares nos Reels feitos no Brasil foi "Acorda Pedrinho", canção da banda Jovem Dionísio, que viralizou em meados de maio e embalou diferentes tipos de produções. Outras canções citadas foram "Desenrola Bate Joga de Ladin", de L7NNON com DJ Biel do Furduncinho, "Malvadão 3", do rapper Xamã, e "Dançarina", de Pedro Sampaio. Abaixo, confira algumas das músicas mais usadas no Reels neste ano.

Acorda Pedrinho - Jovem Dionísio

like that - Bea Miller

Desenrola Bate Joga de Ladin (feat. DJ Biel do Furduncinho) - L7NNON

Quem Não Conhece Tá Sem Internet - MC Marks

Na Rebolada - Os Quebradeiras

Malvadão 3 - Xamã

Alive (It Feels Like) - Alok

As It Was - Harry Styles

Dançarina - Pedro Sampaio

Envolver - Anitta

Já as hashtags mais populares incluem temas como relacionamentos, vida saudável e moda. De acordo com a plataforma, #amor, #fitness e #humor foram algumas das preferidas dos usuários aqui no Brasil. Veja abaixo outras hashtags que fizeram sucesso no Reels em 2022:

#amor

#empreendedorismo

#fitness

#humor

#makeup

#meme

#moda

#musica

#saude

#tbt

Outro dado divulgado pelo Instagram foram alguns dos lugares que mais apareceram nos Reels em 2022. Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estão entre a lista - que, em geral, envolve capitais.

Belo Horizonte, Brasil

Brasília, Brasil

Curitiba, Brasil

Fortaleza, Brasil

Goiânia, Goiás, Brasil

Porto Alegre, Brasil

Recife, Brasil

Rio de Janeiro, Brasil

Salvador, Brasil

São Paulo, Brasil

Por fim, a plataforma revelou também alguns dos filtros que fizeram muito sucesso no Reels durante o ano de 2022. As opções adicionam principalmente colorações diferentes aos vídeos, e foram amplamente usadas no Instagram.

BIA FRASES 🌺 por @bianccastilho

Sunset por @pedroarkennio

Doodle Heart por @instagram

Aqua Glitter por@instagram

Golden Shine por @felipealcantaraof

𝗛𝗲𝗮𝘁 por @gilvanchagas_

𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 ♡ por @iannadria

.Kodak Multi por @iurispires

Smooth zoom por @_.aizb._

𝓢𝓾𝓶𝓶𝓮𝓻 por @guimiller

