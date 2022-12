iPhone 12 Pro Max: ainda vale a pena em 2022?

Dois anos depois de seu lançamento, o iPhone 12 Pro Max ainda pode ser uma opção interessante para quem precisa de um celular topo de linha com ótimas câmeras, tela grande de alta resolução, desempenho suficiente para rodar qualquer aplicativo da App Store e para uma rotina multitarefa sem lentidão. Mas tudo vai depender do preço. O Submarino fala mais sobre esse smartphone e ajuda você a fazer a melhor escolha.

A família iPhone 12 foi lançada em 2020, com quatro modelos de smartphones: o celular base, o iPhone 12 Mini, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max.

Neste ano, a Apple lançou a linha do iPhone 14, incluindo o modelo base, o iPhone 14 Plus, o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. Além desses, oficialmente, a marca ainda vende o iPhone 13 e o 13 Mini, o iPhone 12 (modelo base) e o iPhone SE.

Ao mesmo tempo, o consumidor ainda encontra diversos modelos de iPhone em estoque em varejistas e vendedores parceiros, como o próprio iPhone 12 Pro Max.

Especificações do iPhone 12 Pro Max

A linha iPhone 12 passou por uma remodelação no design que permanece até hoje, nos modelos lançados neste ano, da família iPhone 14: laterais lisas e visual inspirado no iPad Pro, mais fino e de bordas reduzidas, com uma pegada industrial e estrutura toda em vidro e alumínio ou aço. A mudança fez tanto sucesso que foi seguida por diversas empresas do segmento, abandonando as laterais arredondadas.

O iPhone 12 Pro Max tem tela Super Retina XDR Display tem 6,7 polegadas e resolução de 1284 x 2778 pixels. Nas dimensões, são 160,8 x 78,1 x 7,4 mm (A x L x P), muito parecido com os iPhones 13 Pro Max, 14 Plus e 14 Pro Max.

A tela é um painel OLED, batizado de Super Retina XDR Display, com tratamento especial Ceramic Shield, que promete altíssima resistência. O display tem taxa de atualização de 60 Hz. O celular ainda conta com certificação IP68, que garante resistência à água e poeira e permite deixar o celular imerso em até seis metros por 30 minutos.

Nas especificações, o iPhone 12 Pro Max, assim como os outros três modelos da linha iPhone 12, vem com o processador A14 Bionic, primeiro chip de 5 nanômetros na indústria de smartphones, Neural Engine de 16 núcleos, CPU de seis núcleos, sendo dois de alta performance, usados em tarefas mais exigentes, e quatro de menor desempenho, e ainda GPU de quatro núcleos.

Segundo a Apple, o chipset conta com 11,8 bilhões de transistores e é capaz de realizar 11 trilhões de operações por segundo. Isso significa maior velocidade com maior eficiência energética, ou seja, menos consumo de bateria.

Projetado pela própria Apple, esse processador é 25% mais ágil e mais eficiente que seu antecessor, A13 Bionic. Mesmo dois anos depois de seu lançamento, o processador apresenta ótimo desempenho, até mesmo com aplicativos e games mais exigentes.

No sistema de câmeras, são três lentes: um sensor principal de 12 MP (f/1.6), uma câmera teleobjetiva de 12 MP (f/2.2) e uma ultra wide de 12 MP (f/1.6), que promete ampliar a quantidade de luz captada. Um grande diferencial é a presença do scanner LiDAR, que cria um mapa de profundidade do ambiente para otimizar a experiência fotográfica.

O aparelho tem ainda a câmera frontal de 12 MP junto com o sensor TrueDepth, que é a tecnologia por trás de Face ID; Modo Noturno e estabilização ótica de imagem. O iPhone 12 Pro Max se destaca pelo foco automático, boa renderização de cores e balanço de brancos estável. É possível gravar em 4K a 60 quadros por segundo.

E além de possibilidade de conexão 5G, toda a linha iPhone 12 também oferece suporte ao carregamento sem fio MagSafe. Como é de costume com a Apple, esses celulares devem ter atualizações de sistema operacional e updates de segurança garantidos por mais dois ou três anos, pelo menos.

O iPhone 12 Pro Max foi lançado com opções de armazenamento 128, 256 e 512 GB, e nas cores grafite, prata, dourado e azul.

E afinal, iPhone 12 Pro Max vale a pena?

É preciso lembrar que os iPhones não sofrem uma grande queda de preço, mesmo quando a Apple lança os novos modelos. Atualmente, o consumidor encontra o iPhone 12 Pro Max no Submarino por R$ 7.999, enquanto o iPhone 13 Pro Max está custando cerca de R$ 11 mil e o iPhone 14 (modelo base) pode ser adquirido por cerca de R$ 6.600.

Para quem está no ecossistema Apple e busca um aparelho para criação de conteúdo e gravação de vídeo, principalmente, ainda é o valor mais interessante entre os celulares Pro de tela grande da marca da maçã.

Os recursos do sistema de câmera, incluindo o pós-processamento e fotos em ProRAW e a conhecida qualidade de gravação do iPhone, são um ponto a favor.

Por outro lado, o iPhone 12 Pro Max não possui o Modo Cinema, que só está presente a partir do 13 Pro.

Como dissemos, o consumidor não deve ser afetado por falhas de segurança ou lentidão, já que o processador Apple A14 Bionic ainda é comparável com outros chips em celulares intermediários avançados e até topo de linha, e a linha iPhone 12 deve receber atualizações de sistema e segurança por mais dois ou três anos.