iPhone 14: nova função de emergência via satélite chega a mais países

A nova função de SOS de Emergência via Satélite, presente no iPhone 14 , ficou disponível para usuários de alguns países da Europa, como Alemanha, França, Irlanda e Reino Unido, desde ontem (13). O recurso, que estava acessível na América do Norte desde a atualização do iOS 16 .1, promete enviar alertas para os serviços de resgate locais quando o usuário sofrer algum acidente, uma queda, ou ficar preso em algum lugar, mesmo quando não tiver sinal 4G ou Wi-Fi. De acordo com a Apple , não há previsão de lançamento no Brasil.

O recurso tenta ligar para os serviços de emergência de maneira tradicional. Quando percebe que não tem como utilizar o sinal de celular ou Wi-Fi, o sistema muda a sua forma de atuação e pede que o usuário toque na opção “Reportar Emergência”. O iOS abre um formulário para coletar as informações sobre o ocorrido e enviar para o atendimento junto com dados como localização precisa do celular, nível de bateria do iPhone e até o relatório médico, quando disponível.

2 de 2 Detecção de acidente está disponível em toda linha iPhone 14 — Foto: Divulgação/Apple Detecção de acidente está disponível em toda linha iPhone 14 — Foto: Divulgação/Apple

O procedimento ocorreu exatamente assim para um homem não identificado de uma área rural do Alaska, nos Estados Unidos, que atravessava uma estrada entre as cidades de Noorvik e Kotzebue com seu veículo motorizado quando se viu preso na neve. Na manhã do dia 1º de dezembro, policiais daquele estado receberam um alerta automático com todas as informações necessárias para o rápido atendimento, o que foi apontado pela equipe de resgate como crucial para a sobrevivência da vítima.

Todos esses recursos estão disponíveis a partir da atualização 16.1 do iOS, em diante, e nos aparelhos da linha iPhone 14, que inclui o modelo padrão, o iPhone 14 Plus, o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max. O serviço está em fase de “degustação” por dois anos e é ativado assim que o comprador cadastra a sua Apple ID em um desses novos celulares. Por outro lado, a Apple ainda não informou quanto custará uma possível assinatura quando esse período terminar.

Nas regiões onde o SOS de emergência via satélite já está funcionando, os donos do iPhone 14 podem testar o serviço em uma simulação, para entender o passo a passo e saber como apontar o celular para o satélite quando for pedido, por exemplo. Para isso, basta entrar em “Ajustes” e selecionar “SOS de emergência” e escolher a opção “Experimentar demonstração”. Isso deve ajudar o usuário a aprender como funciona a ferramenta para usá-la quando for realmente necessária.

Vale lembrar que o Google também prometeu implementar um recurso similar no Android 14. O desenvolvimento desta tecnologia de comunicação via satélite está sendo feito entre a Gigante das Buscas e as operadoras de telefonia dos Estados Unidos. A versão beta do sistema operacional, que provavelmente já com essa função em caráter de testes, deve chegar aos aparelhos da linha Pixel entre fevereiro e março de 2023.