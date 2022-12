iPhone 15 Ultra deve ser o celular mais caro da história da Apple

O próximo celular topo de linha da Apple , o provável iPhone 15 Ultra, deve custar entre US$ 1.199 e US$ 1.299 nos Estados Unidos, o que daria entre R$ 6.300 e R$ 8.800 em conversão direta. Caso a informação do perfil especializado LeaksApplePro se confirme, o modelo passaria a ser o mais caro da história da empresa da maçã.

Se este valor for confirmado, a versão Ultra do iPhone 15 poderá ter o preço sugerido entre US$ 100 e US$ 200 maior do que a opção premium de 2022, o iPhone 14 Pro Max. Ainda está cedo para a empresa informar a data de lançamento da próxima geração, mas normalmente o evento especial ocorre em setembro.

2 de 2 iPhone 14 Pro Max pode ter substituto no posto de celular mais caro do mundo — Foto: Reprodução/Apple iPhone 14 Pro Max pode ter substituto no posto de celular mais caro do mundo — Foto: Reprodução/Apple

Parte do aumento valor pode ser justificado pela possível câmera dupla na parte dianteira do aparelho, de acordo com os rumores ventilados pelo LeaksApplePro. Também entrariam na conta a mudança da entrada Thunderbolt para USB-C e a provável estrutura de titânio, que tende a ser mais resistente e mais cara do que o alumínio usado nos celulares anteriores.

Rumores recentes indicam que o iPhone 15 Ultra deve ser o smartphone que chega para substituir o iPhone 14 Pro Max. Entretanto, o próprio PhoneArena não sabe se o novo modelo tende a ser um sucessor, ou seria o quinto aparelho adicionado à linha. O site reitera que setembro de 2023 ainda está muito longe e que todas as especulações ainda estão no início, com pouca força.

Outros rumores já publicados pelo TechTudo apontam que as versões mais caras do iPhone 15 podem ter câmera em parceria com a Sony e um botão lateral em formato de estado sólido, em substituição ao tradicional com tecla física. Entretanto, vale lembrar que a Apple não confirmou o negou qualquer uma dessas informações que são ventiladas pela imprensa internacional, e que tudo isso deve ser visto como especulação.

Com informações de PhoneArena

Confira o lançamento do iPhone 14