iPhone com conexão via satélite salva homem que ficou preso na neve

O recurso de comunicação via satélite do iPhone 14, disponível com a atualização do iOS 16.1, foi crucial para salvar a vida de um homem que ficou preso na neve em uma área rural do Alasca, nos Estados Unidos, de acordo com o site especializado MacRumors. Na manhã do dia 1º de dezembro, policiais do estado norte-americano receberam um alerta automático do celular da vítima, com a sua localização exata entre as cidades de Noorvik e Kotzebue.