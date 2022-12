JBL Partybox 100 vs 110: compare as caixas de som da marca

JBL Partybox 100 e Partybox 110 são caixas de som da JBL com promessa de som mais poderoso, além de suporte a conectividade de microfones e instrumentos musicais para quem precisa de algo a mais do que as caixinhas portáteis oferecem. Ambas com 12 horas de bateria e 160 W RMS de potência, elas ficam na faixa de entrada daquilo que a marca chama de torres de som.

Ambas disponíveis no mercado nacional, elas contam com iluminação por LED personalizável, recursos extras, como possibilidade de conexão entre várias caixas para criação de sistema mais envolvente, e preços um pouco mais salgados do que a norma entre caixas de som comuns. A seguir, detalhamos as semelhanças e diferenças entre as duas JBL.

2 de 5 Design não mudou muito de uma geração para a outra — Foto: Divulgação/JBL Design não mudou muito de uma geração para a outra — Foto: Divulgação/JBL

Design

De relance, você terá dificuldades de encontrar diferenças no design entre os dois modelos. Ambos têm formato de paralelepípedo com alto-falantes visíveis por trás da grelha, acabamento emborrachado e o detalhe de um conjunto de LEDs que podem variar conforme a música e são controláveis por meio do app próprio. Outra similaridade está na resistência a respingos, de acordo com a certificação IPX4.

As diferenças práticas entre as duas caixas de som começam a aparecer quando falamos de conectividade. A Partybox 110, por exemplo, é mais recente e já vem com Bluetooth 5.1, contra o 4.2 da antecessora. De resto, nos dois modelos há porta AUX de 3,5 mm para conexão via cabo com o celular ou PC, entrada para microfone, para guitarra/violão com controle de volume, e interface USB que você pode usar para reproduzir áudio de um pen drive.

Ambas disponíveis apenas em preto, as Partybox precisam ser levadas em conta no que diz respeito a dimensões e peso: elas não são compactas e simples de carregar como uma caixinha menor. A Partybox 100 pesa 9,7 kg e mede 28,8 x 55,1 x 29 cm; já a Partybox 110 via a 10,8 kg, medindo 29,5 x 56,8 x 30 cm.

Qualidade de som

3 de 5 Tanto Partybox 100 como 110 oferecem conectividade com instrumentos musicais e microfone — Foto: Divulgação/JBL Tanto Partybox 100 como 110 oferecem conectividade com instrumentos musicais e microfone — Foto: Divulgação/JBL

Os dois modelos de Partybox são bastante similares e isso fica evidente pela potência de saída, os mesmos 160 W RMS para as duas caixas de som. Outra similaridade é a faixa de resposta para os dois aparelhos: a Partybox 100 cobre a janela de 45 Hz a 18 kHz, enquanto a Partybox 110 vai de 45 Hz a 20 kHz — diferença não muito significativa, portanto.

O que pode fazer diferença é o fato de que a 110 vem com suporte ao JBL Bass Boost, que promete graves reforçados, e também com JBL Original Pro Sound, recurso que garantiria som de maior qualidade e fidelidade.

Bateria

4 de 5 Partybox 110 entrega as mesmas 12 horas da 100, mas carrega mais rápido — Foto: Divulgação/JBL Partybox 110 entrega as mesmas 12 horas da 100, mas carrega mais rápido — Foto: Divulgação/JBL

No quesito bateria, os dois acessórios devem render a mesma quantidade de tempo longe da tomada. Nas contas da JBL, tanto a Partybox 100 como a 110 desempenham por até 12 horas desconectadas.

O que acaba favorecendo a Partybox 110 nessa comparação é o intervalo de tempo necessário para recarregar completamente a bateria: são 3,5 horas contra 6,5 da Partybox 100.

Recursos extras

5 de 5 JBL Partybox 100 e 110 permitem conexão com outras JBL — Foto: Divulgação/JBL JBL Partybox 100 e 110 permitem conexão com outras JBL — Foto: Divulgação/JBL

Os dois modelos são compatíveis com recursos de pareamento para que você combine a capacidade de duas Partybox criando um sistema de som estéreo — com ou sem cabos. Além disso, por meio do app próprio, os dois aparelhos podem ser controlados remotamente no celular, inclusive com direito a personalização da iluminação por LEDs.

Com entradas para microfone e instrumentos musicais, as Partybox também podem ir além do que uma caixa de som mais tradicional oferece.

Preço

Entre as duas caixas de som, a Partybox 100 é a mais barata: nas nossas pesquisas, encontramos anúncios com valores partindo de R$ 2.159 para o modelo. Já a Partybox 110 é mais recente no mercado e, consequentemente, mais cara: identificamos a opção por R$ 2.599.

A diferença de R$ 500 pode ser considerada grande, a depender do seu nível de exigência e orçamento. Na prática, a Partybox 110 oferece Bluetooth 5.1, som em tese superior e uma bateria que carrega mais rápido. Se os diferenciais encaixam dentro do que você considera ideal no produto, a 110 é, sim, a melhor alternativa — ainda que mais cara.

Ficha técnica JBL Partybox 110 e JBL Partybox 100

JBL Partybox 110 vs JBL Partybox 100 Especificações JBL Partybox 110 JBL Partybox 100 Lançamento setembro de 2021 setembro de 2019 Preço a partir de R$ 2.599 a partir de R$ 2.159 Potência RMS 160 W 160 W Frequência de resposta 45 Hz a 20 kHz 45 Hz a 18 kHz Drivers não divulgado não divulgado Conectividade Bluetooth 5.1 / USB / AUX 3,5 mm / microfone / guitarra/violão Bluetooth 5.1 / USB / AUX 3,5 mm / microfone / guitarra/violão Bateria até 12 horas até 12 horas Cores preto preto

Com informações de RTings