JBL Pulse 5 chega ao Brasil e promete festa em qualquer lugar; veja preço

A Pulse 5 promete uma experiência imersiva na música com reforço dos graves. A caixa de som é construída com o tweeter separado, woofer para sons de baixa e média frequências, driver do tipo upfiring e radiador passivo em sua parte inferior, que assegura graves mais profundos. Sua potência de saída dupla deve garantir mais intensidade no som. Seus principais componentes de áudio entregam 30 W RMS no woofer e 10 W RMS no tweeter.

O jogo de luzes de LED da Pulse 5 permite criar um ambiente iluminado com cores chamativas que são sincronizadas com a batida da música que está tocando. É possível personalizar a iluminação conforme a preferência do usuário com o aplicativo JBL Portable. A conexão com os dispositivos é feita via Bluetooth 5.3. Com o recurso JBL PartyBoost é possível emparelhar várias caixas de som compatíveis, o que pode aprimorar a experiência sonora.