JBL Tune 510BT vs 710BT: compare os fones de ouvido da marca

JBL 510BT e 710BT são fones de ouvido Bluetooth da JBL com características similares, como a promessa de graves reforçados, conectividade multiponto e bateria para 40 horas. Apesar das similaridades, os dois modelos acabam diferindo no preço: o 510BT é mais barato, na faixa de R$ 219 , enquanto o 710BT, com bateria e drivers maiores, aparece no mercado nacional a partir de R$ 329 .

Na sequência, levantamos as fichas técnicas dos dois modelos de fones de ouvido da JBL para comparar similaridades e diferenças. Assim você tira suas dúvidas e pode definir qual dos dois encaixa melhor no seu perfil de uso e bolso.

2 de 5 JBL 510BT tem design dobrável e opção na cor azul — Foto: Divulgação/JBL JBL 510BT tem design dobrável e opção na cor azul — Foto: Divulgação/JBL

Design

Os dois fones têm design over-ear e aparência discreta, inclusive com design dobrável que facilita o transporte. Há uma diferença em termos de cores: o 510BT é vendido no mercado brasileiro em preto, branco ou azul marinho; enquanto o 710BT está disponível em preto ou branco.

Os dois fones de ouvido oferecem conectividade USB-C usada para recarga da bateria e são similares em aspecto, construção e acabamento. Talvez as únicas grandes diferenças externas ficam por conta do fato de que o 710BT é maior e com conchas mais envolventes, além de, diferentemente do 510BT, disponibilizar conectividade com cabo P2 para uso sem o Bluetooth.

Funcionalidades

3 de 5 JBL Tune 710BT tem driver maior e pode reproduzir som de maior qualidade — Foto: Divulgação/JBL JBL Tune 710BT tem driver maior e pode reproduzir som de maior qualidade — Foto: Divulgação/JBL

Os dois fones de ouvido da JBL oferecem conectividade Bluetooth 5.0, mas o modelo 710BT tem ainda mais versatilidade porque, além do uso sem fio, conta com conector P2 para usar o fone de ouvido por meio de cabo. De resto, as duas unidades — que têm um perfil mais de entrada — carecem de cancelamento ativo de ruído.

Entretanto, há microfone integrado nos dois fones de ouvido para possibilitar que o usuário realize chamadas telefônicas. A presença de microfone também permite que o usuário consulte assistentes virtuais, bastando tocar em botões no fone para liberar o uso e interagir com o smartphone pela voz.

Os dois modelos com Bluetooth 5.0 permitem que o usuário tire proveito da conectividade multiponto, que permite que o fone esteja efetivamente conectado a vários aparelhos diferentes ao mesmo tempo, facilitando a transição do celular para no notebook ou tablet, por exemplo.

Qualidade de som

4 de 5 Tune 510BT vem com microfone integrado para atender chamadas — Foto: Divulgação/JBL Tune 510BT vem com microfone integrado para atender chamadas — Foto: Divulgação/JBL

Entre as características que afetam a qualidade de som, a JBL informa que o 710BT é equipado com drivers de diâmetro maior — 40 mm contra 32 mm do 510 BT. Os drivers são responsáveis por, ao vibrar, mover o ar e produzir o som e, quanto maior sua superfície, em geral, melhor a qualidade de áudio.

Descontada a perspectiva de som com maior definição no 710BT, há paridade no restante das especificações. Os dois fones da JBL reproduzem áudio dentro da frequência que vai de 20 Hz a 20.000 Hz e oferecem reprodução com tons graves mais reforçados por meio da tecnologia Pure Bass da JBL.

Bateria

5 de 5 Modelo 710BT tem bateria mais generosa e pode funcionar por 50 horas sem precisar de recarga — Foto: Divulgação/JBL Modelo 710BT tem bateria mais generosa e pode funcionar por 50 horas sem precisar de recarga — Foto: Divulgação/JBL

Os dois fones oferecem promessa de autonomia de som generosa, mas a vantagem ainda assim fica com o 710BT que garante um intervalo de até 50 horas sem precisar de recarga, nas contas da JBL. O modelo 510BT, por outro lado, teria fôlego para operar por até 40 horas sem necessidade de reabastecimento.

Nos dois casos, seriam necessárias duas horas para recarga completa dos fones de ouvido, intermediada por cabo USB-C, enquanto cinco minutos de recarga reabastecem o suficiente para duas horas de som nos dois modelos.

Preço e garantia

Nos preços, como você deve esperar, o JBL Tune 510BT é mais em conta. Nas nossas buscas, encontramos o modelo com preços na faixa de R$ 219 atualmente no marketplace da Amazon. Considerando modelos over-ear com boa bateria, acabamento e promessa de som de qualidade, o 510BT desponta como uma das escolhas mais competitivas do mercado.

Já o 710BT, que tem driver maior e bateria também de maior capacidade, aparece com valores um pouco mais altos. Nas nossas pesquisas de preço, detectamos o fone intermediário da JBL partindo de R$ 329: não é uma diferença pequena para o 510BT, mas ela pode ser justificada se você precisa de mais bateria e valoriza a perspectiva de som de maior resolução

Vendidos oficialmente pela JBL no país, os dois fones contam com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Ficha técnica JBL Tune 510BT e JBL Tune 710BT

JBL Tune 510BT vs JBL Tune 710BT Especificações JBL Tune 510 BT JBL Tune 710 BT Lançamento abril de 2021 abril de 2021 Preço a partir de R$ 219 a partir de R$ 329 Resposta de frequência 20 Hz a 20 kHz 20 Hz a 20 kHz Impedância 32 Ω 32 Ω Driver 32 mm 40 mm Chip não divulgado não divulgado Conectividade Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.1 e plug de 3,5 mm Bateria 40 horas 50 horas Peso 160 g 220 g Cores preto, branco ou azul preto ou branco

Com informações de JBL (1/2)