JBL Wave 300TWS em detalhes: ficha técnica, preço, prós e contras

O JBL Wave 300TWS é um fone de ouvido Bluetooth que foi lançado no primeiro trimestre de 2022 . O pequeno gadget conta com especificações bastante atrativas, como drivers de 12 mm, tecnologia de redução de ruído e controle de funções com apenas um toque. O modelo pode ser uma boa compra durante as promoções que acontecem no final de ano.

Quando chegou ao Brasil, seu valor médio era de R$ 499. Agora, é possível encontrá-lo com preço mais baixo no site da Amazon, em torno de R$ 429. A seguir, veja a matéria que o TechTudo preparou com a ficha técnica e os prós e contras do JBL Wave 300TWS.

PRÓS

1. Bateria

A bateria do fone de ouvido JBL Wave 300TWS é um dos principais atrativos do pequeno gadget. Isso porque a marca promete seis horas de duração em uso contínuo e até 20 horas de carga para o estojo. Ou seja, caso a bateria acabe no meio do dia, é possível colocá-lo para recarregar no suporte e voltar a usar normalmente depois.

Esta característica é um destaque, já que muitos modelos de fone de ouvido têm duração baixa de bateria. Isso deixa os usuários insatisfeitos, principalmente aqueles que gostam de usar o acessório por longas horas.

2. Redução de ruído

Outra característica interessante do JBL Wave 300TWS é a tecnologia de redução de ruído. Presente principalmente em headsets, esta função garante que o pequeno gadget deixe as chamadas de voz estéreo, sem que nenhum tipo de som externo atrapalhe em videochamadas, ligações por voz e outras situações.

É importante frisar que a JBL promete redução de ruído, mas não cancelamento total de sons externos. É possível que barulhos muito altos ainda afetem um pouco a experiência, o que é normal para modelos que oferecem esse tipo de tecnologia.

3. Qualidade sonora

Sem dúvidas, o principal atrativo do JBL Wave 300TWS é a qualidade de som. Para amantes de filmes e séries, basta colocar o fone de ouvido para vivenciar as cenas que passam na tela do celular. Com drivers de 12 mm, a empresa promete que o usuário se sinta imerso no som. O bom desempenho dos graves e agudos devem tornar a experiência do consumidor bastante real.

CONTRAS

1. Proteção

Como nem tudo é perfeito, existem algumas ressalvas em relação ao JBL Wave 300TWS. A primeira delas é a proteção IPX2, que suporta apenas respingos de suor sem que aconteça algum tipo de dano. Pessoas que pegarem chuva na rua enquanto usam o gadget podem ter problemas com o fone de ouvido.

Além disso, a empresa não especifica qual é o tipo de proteção contra poeira ou outros agentes externos. Isso também pode ser um problema, principalmente quando o usuário for a lugares como praia ou centros de cidade.

2. Preço

Embora existam alguns modelos mais caros no mercado brasileiro, o preço do JBL Wave 300TWS é ainda um pouco salgado. Headsets mais robustos e com configurações extras estão nesta média de valor, o que pode deixar os consumidores com uma pulga atrás da orelha.

Na hora de escolher o modelo perfeito, o usuário deve levar em consideração a comparação de valores e analisar se os prós realmente valem a pena. Caso contráro, pode ser que a escolha de outro fone de ouvido seja uma decisão mais inteligente para o momento.

3. Opções de tamanho

Um último contra que o JBL Wave 300TWS apresenta é a falta de opções de tamanho. Por ser um fone de ouvido auricular, pode ser que para alguns usuários não fique encaixado perfeitamente. Durante a prática de esportes, esse tipo de situação é bastante incômodo, pois o consumidor precisa ajustar o gadget na orelha o tempo todo.

O tamanho promete ser universal, mas isso não garante que vai ser perfeito para a sua orelha. Portanto, vale a pena olhar os comentários de pessoas que já compraram o fone de ouvido e entender se este problema é um impedidor ou não.

Ficha técnica JBL Wave 300TWS

JBL Wave 300TWS Especificações JBL Wave 300TWS Lançamento 2022 Preço R$ 429 Peso 7,7 g por fone Conectividade Bluetooth 5.2 Driver 12 mm Bateria do fone 6 horas Bateria do estojo 20 horas

Com informações de JBL