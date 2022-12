JBL Xtreme 3 vs Boombox 2: compare as caixas de som da marca

JBL Boombox 2 e JBL Xtreme 3 são caixas de som Bluetooth com som poderoso, promessa de graves reforçados e bateria para até 24 horas de uso, inclusive com a capacidade de funcionar como power bank para carregar celulares . Embora apresentem muitas similaridades, elas acabam diferindo em preço, dimensões e potência: a Boombox 2 é bem maior e se sobressai neste último quesito, embora custe mais caro.

Nas nossas buscas de preço, conseguimos identificar anúncios saindo de R$ 2.267 pela Boombox 2, enquanto a Xtreme 3 aparece em valores saindo de R$ 1.499. A seguir, investigamos as fichas técnicas das duas caixas de som JBL para que você as conheça em maiores detalhes e tire suas dúvidas a respeito de qual delas é a melhor opção para você.

2 de 5 Boombox 2 pesa 5,9 quilos e não é tão portátil como modelos mais leves e baratos — Foto: Divulgação/JBL Boombox 2 pesa 5,9 quilos e não é tão portátil como modelos mais leves e baratos — Foto: Divulgação/JBL

Design

Os dois modelos de caixas de som da JBL oferecem proteção IP67 que dá conta de impedir a entrada de água, tornando possível o uso dos aparelhos perto da piscina ou da praia. O design em si apresenta traços que são similares entre os dois modelos, como radiadores passivos nas extremidades e o aspecto cilíndrico, comum em caixas de som de diferentes tamanhos e marcas.

Talvez a diferença mais importante seja o fato de que a JBL Boombox é bem maior e mais pesada. O modelo chega a 5,9 kg, o que explica a alça integrada ao design no esforço de tornar o aparelho um pouco mais portátil. A Xtreme 3 está longe de ser pequena e leve, na comparação com caixas de som típicas, mas ainda assim fica longe da Boombox, com 1,9 kg.

A JBL Boombox 2 está disponível na cor preta e no acabamento camuflado, enquanto a Xtreme 3 tem opção em azul escuro e preto. Na conectividade, os dois modelos oferecem Bluetooth 5.1, USB para uso como power bank e entrada de som no formato de 3,5 mm.

Qualidade de som

3 de 5 JBL Boombox 2 tem o som mais potente entre as duas — Foto: Divulgação/JBL JBL Boombox 2 tem o som mais potente entre as duas — Foto: Divulgação/JBL

Embora sejam duas caixas de som grandes, a vantagem no som deve acabar com a JBL Boombox 2, que é mais potente: o sistema do acessório garante potência de 80 W RMS para dois woofers e mais 80 W RMS para um par de tweeters. O design é similar na Xtreme 3, que, no entanto, entrega potência um pouco mais baixa: 2x 25 W RMS para os woofers e 2x 25 W RMS para os tweeters.

De resto, as características de som das duas caixas devem ser parecidas, com graves mais reforçados e oferta de uma assinatura mais achatada: as duas respondem numa faixa de frequência que se estende de 50 Hz a 20 kHz (na Xtreme 3 o piso é em 53,5 Hz). Em tese, quanto mais larga essa faixa, maior a capacidade do aparelho em reproduzir som com alta definição.

Bateria

4 de 5 Bateria da Xtreme 3 aguenta até 15 horas — Foto: Divulgação/JBL Bateria da Xtreme 3 aguenta até 15 horas — Foto: Divulgação/JBL

Na bateria, a Boombox 2 fica em vantagem simplesmente porque é maior e tem mais espaço interno para um suprimento mais generoso de energia: segundo a JBL, são até 24 horas de som longe da tomada, inclusive com a habilidade de servir como power bank para recarregar celulares e outros aparelhos USB.

Do lado da Xtreme 3, a estimativa é de que, com uma carga completa, o usuário consiga extrair 15 horas de som — e também há o suporte a recarga de dispositivos por meio de USB. A desvantagem da bateria grande da Boombox 2 é que ela demora muito mais para carregar: são 6,5 horas para encher o tanque, contra 2,5 da Xtreme 3.

Recursos extras

5 de 5 JBL Boombox 2 (assim como a Xtreme 3) funciona com o PartyBoost da JBL — Foto: Divulgação/JBL JBL Boombox 2 (assim como a Xtreme 3) funciona com o PartyBoost da JBL — Foto: Divulgação/JBL

As duas caixas de som oferecem suporte ao recurso JBL PartyBoost, que permite que o usuário conecte uma rede de caixas JBL para melhorar o som de uma festa: com duas unidades, você distribui o sinal estéreo e pode ir ainda mais longe conectando outras caixinhas. Não há exigência de paridade de modelos, o que significa que você pode usar o recurso com uma Boombox e uma Xtreme, por exemplo.

Além dessa característica, as duas opções permitem realizar a recarga de bateria de dispositivos USB, se comportando como um power bank mesmo enquanto você ouve música. Além disso, as duas oferecem conectividade via cabo de 3,5 mm para quem preferir abrir mão da conveniência do Bluetooth.

Preço

Grandes, as duas caixas de som são potentes e indicadas para quem abre mão da portabilidade em favor de um som mais encorpado e poderoso. Por conta disso, os preços também são altos para quem está acostumado a caixinhas de som pequenas e mais portáteis.

Nas nossas buscas na Amazon, a JBL Boombox 2 aparece como a mais cara entre as duas: no momento, o modelos surge em anúncios com valores começando em R$ 2.267. Já a Xtreme 3, que é menor, aparece no mesmo marketplace partindo de R$ 1.499 no momento.

Ficha técnica JBL Boombox 2 e JBL Xtreme 3

JBL Boombox 2 vs JBL Xtreme 3 Especificações JBL Boombox 2 JBL Xtreme 3 Lançamento dezembro de 2020 abril de 2021 Preço a partir de R$ 2.267 a partir de R$ 1.499 Potência RMS 2x 40 W (tweeters) + 2x 40 W (woofers) 2x 25 W (tweeters) + 2x 25 W (woofers) Frequência de resposta 50 Hz a 20 kHz 53,5 Hz a 20 kHz Drivers 2 tweeters, 2 woofers e 2 radiadores passivos 2 tweeters, 2 woofers e 2 radiadores passivos Conectividade Bluetooth 5.1 e conector de 3,5 mm Bluetooth 5.1 e conector de 3,5 mm Bateria até 24 horas até 15 horas Cores preto e camuflado azul e preto

Com informações de JBL