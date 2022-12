Jogador roda GTA: San Andreas, Free Fire e Call of Duty em smartwatch

Um jogador de apelido Teebo, autointitulado "o primeiro Pro Gamer do mundo que joga em SmartWatch", tem realizado demonstrações em vídeo nos últimos meses com diversos games rodando nos dispositivos de pulso, entre eles a versão mobile de GTA: San Andreas. Em seu canal de YouTube dedicado a relógios inteligentes, Full Android SmartWatch, o usuário já postou vídeos de vários modelos de SmartWatch com sistema Android rodando jogos como o Battle Royale Free Fire, da Garena, e o pesado Call of Duty Mobile.