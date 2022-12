Jogos Vorazes: onde assistir a cada filme da saga online

A franquia Jogos Vorazes ainda continua popular entre os fãs de ficção científica e distopia mesmo dez anos após seu lançamento nos cinemas. Surgida no auge da febre dos romances adolescentes sobrenaturais, como Crepúsculo (2009) e a série Diários de um Vampiro (2009 - 2017), os títulos abriram uma brecha na cultura pop para apresentar histórias futurísticas sustentadas com cenas de ação, revolta e morte, sem deixar de lado o apelo teen. A obra atraiu fãs em todo o mundo, o que rendeu mais três sequencias cinematográficas que foram sucesso de bilheteria.

Baseado nos romances distópicos da escritora Suzanne Collins, a tetralogia está disponível no streaming em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, HBO Max, entre outras. Para quem quer rever Jogos Vorazes ou deseja conhecer a franquia, acompanhe os tópicos a seguir para saber sobre o enredo das produções, elenco e onde assistir online.

Enredo de Jogos Vorazes

Ambientada em um futuro distópico de idade indeterminada, a trama tem como protagonista uma garota de 16 anos chamada Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence). Mesmo com a pouca idade, adolescentes como ela são retirados como um "tributo" dos distritos onde vivem, na nação Panem, para participar de uma competição nomeada Jogos Vorazes. Vários casais de jovens entram em uma disputa onde só um sobrevive, o que serve de entretenimento de uma elite controlada pelo Presidente Snow (Donald Sutherland). Mas a revolta de Katniss contra esse sistema irá estremecer as estruturas da região.

O primeiro livro da franquia, publicado em 2009, teve adaptação live action lançada em março de 2012. No ano seguinte, em novembro de 2013, foi lançado o filme Em Chamas, baseado no segundo livro. Já o terceiro e último capítulo da franquia literária, Esperança, rendeu duas partes no cinema – a exemplo do que aconteceu com os filmes Harry Potter e as Relíquias da Morte e Crepúsculo: Amanhecer. Esperança Parte 1 foi lançado em novembro de 2014 e a Parte Final no ano seguinte e no mesmo mês.

Recentemente, foi anunciado a adaptação do quarto livro da franquia, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, publicado em maio de 2020. Assim como o romance, a produção é uma pré-sequência que se passa durante a juventude do antagonista Presidente Snow. Para o novo longa foram confirmados no elenco Tom Blyth (Scott and Sid), Rachel Zegler (Amor, Sublime, Amor), Hunter Schafer (Euphoria), Jason Schwartzman (Maria Antonieta), Burn Gorman (Watcher), Peter Dinklage (Game of Thrones) e Viola Davis (A Mulher Rei). A prequel tem estreia programada para novembro de 2023.

Jogos Vorazes (2012)

No primeiro capítulo da saga, somos apresentados a Panem, uma nação futurista dividida em 12 distritos. No 12º é onde vive Katniss Everdeen, uma adolescente de 16 anos que sonha em sair do lugar onde vive. Nas regras de Panem, cada um dos distritos deve ofertar um casal de jovens entre 11 a 18 anos para integrar os Jogos Vorazes, um torneio televisionado onde os participantes duelam até a morte para que só reste um. Após sua irmã mais nova ser sorteada para participar, Katniss se voluntaria em seu lugar e parte até a Capital, onde conhece as regras do jogo e passa a nutrir um sentimento de revolta contra o sistema.

Jogos Vorazes está disponível na Netflix e HBO Max. Dirigido por Gary Ross (Seabiscuit: Alma de Herói) e com roteiro da autora Suzanne Collins, o longa rendeu uma bilheteria de US$ 694 milhões mundialmente. Além da ótima receptividade do público, o longa obteve também resenhas positivas da crítica. Entre votação de usuários no IMDb, a produção tem nota de 7,2. No Metacritic, o metascore é 68. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é avaliada em 84%.

Jogos Vorazes: Em Chamas (2013)

Após a vitória no 74º Jogos Vorazes, o agora casal Katniss e Peeta conquistaram a admiriação do público e a atenção da elite da Capital, que os convidam para uma viagem pelos distritos. Durante a turnê da vitória por Panem, a dupla se assombra com a propaganda feita para celebrar seus atos no jogos, o que contrasta com os levantes feitos pela população. Aos poucos, os distritos começam a se rebelar coletivamente contra o poder do Presidente Snow, e cabe a Katniss decidir em qual lado estará quando o levante acontecer.

A sequência está disponível no Paramount+, Globoplay, Claro TV+ e Amazon Prime Video (pelos canais Starz, MGM e Lionsgate). Com o sucesso do filme anterior, Em Chamas foi realizado com orçamento maior comparado ao primeiro longa. No quesito bilheteria, arrecadou mundialmente US$ 865 milhões, sendo um sucesso também nas mídias domésticas. No portal IMDb, o filme tem nota de 7,5. No Metacritic, o metascore é de 76. Já no Rotten Tomatoes, a produção conseguiu sua maior avaliação entre os demais títulos da saga: 90% de aprovação entre os críticos.

Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1 (2014)

O conteúdo do terceiro e último livro da franquia foi dividido em dois na adaptação. Na primeira parte, a tensão cresce entre os interesses da Capital e a insatisfação generalizada entre os habitantes dos demais distritos. Com a interrupção do 75º Jogos Vorazes, Katniss parte para o 13º distrito, uma zona rebelde liderada pela Presidente Alma Coin (Julianne Moore). Junto aos seus aliados, a protagonista usará de sua popularidade nos demais distritos para enfrentar o poder vigente e salvar Peeta, que fora raptado pelos agentes do Presidente Snow.

O penúltimo filme da saga está disponível na Paramount+, Globoplay, Claro TV+, Oi Play TV e na Amazon Prime Video (pelos canais Starz, MGM e Lionsgate). O longa arrecadou um valor global de US$ 755 milhões nos cinemas. Em termos de crítica, Esperança - Parte 1 teve uma redução nas notas comparado às produções anteriores. No IMDb, a obra obteve 6,6 na votação do público. O Metacritic registrou metascore de 64 entre a crítica; já no Rotten Tomatoes, o tomatômetro teve porcentagem de 69% de aprovação.

Jogos Vorazes: A Esperança - Final (2015)

O último capítulo da franquia é marcado pelo embate entre as forças rebeldes lideradas por Katniss e o poder autoritário da Capital controlada pelo Presidente Snow, este cada vez mais decidido a matar a protagonista e sufocar a dissidência nos distritos. Além de derrubar o poder vigente em Panem, a heroína busca salvar seu parceiro, Peeta, vítima de uma lavagem cerebral após ser sequestrado a mando de Snow.

O encerramento da franquia Jogos Vorazes no cinema está disponível na Paramount+, Globoplay, Claro TV+, Oi Play TV e Amazon Prime Video (pelos canais Starz, MGM e Lionsgate). Comparado ao antecessor, A Esperança - Final teve bilheteria e recepção da crítica mais favorável; no entanto, ainda baixas em relação ao primeiro e segundo filme. A produção tem nota de 6,5 no IMDb, metascore de 65 no Metacritic e tomatômetro de 70% entre os críticos no Rotten Tomatoes.