[Jogos] Warhammer e Pathogenesis são destaques nos lançamentos da semana

Warhammer Age of Sigmar: Soul Arena e Pathogenesis: Overcome são os destaques nos lançamentos da semana, com a versão para PC (via Steam ) do game de estratégia do Android e iPhone ( iOS ) e um novo simulador de sobrevivência em acesso antecipado que se passa na Rússia. Eles são acompanhados ainda por títulos como o simulador de vida com visuais de anime Novastella Island e o novo game de simulação Barista Simulator. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e plataformas nas quais estão disponíveis.

Warhammer Age of Sigmar: Soul Arena - 30 de dezembro - PC

Neste jogo de estratégia estilo "DOTA Auto Chess" usuários enfrentarão guerreiros e bestas do universo de fantasia de Warhammer: Age of Sigmar em batalhas em turnos. Jogadores poderão colecionar seu exército, reunir três unidades iguais para torná-las mais fortes e realizar upgrades nela enquanto procuram pela melhor sinergia entre seus guerreiros. As partidas podem ser disputadas contra exércitos controlados pela CPU, contra amigos através de multiplayer online ou contra desafiantes de todo o mundo em um sistema rankeado.

Warhammer Age of Sigmar: Soul Arena foi lançado no Steam, porém não está disponível no Brasil por enquanto. É possível jogá-lo gratuitamente em dispositivos Android e iPhone (iOS) em crossplay com usuários da versão PC.

Pathogenesis: Overcome - 27 de dezembro - PC

Em um mundo pós-apocalíptico tomado por infectados que se transformaram em criaturas selvagens, jogadores terão que tentar sobreviver e encontrar seu lugar na região em ruínas de Leningradskaya Oblast, na Rússia. Pathogenesis: Overcome é um game simulador com elementos de ação e RPG voltado para o realismo, semelhante a Project Zomboid. Para sobreviver, planejamento será essencial, pois munição é um recurso escasso, pesado e que tende a acabar rapidamente em meio aos infectados.

Novastella Island - 25 de dezembro - PC

Inicialmente projetado como sequência de uma série já existente como Mirror 2: Project Z, Novastella Island é um jogo de simulador de vida com elementos de sobrevivência com visuais que remetem a desenhos animados japoneses. O game oferece a chance de usuários morarem em uma ilha paradisíaca em outro universo enquanto coletam recursos como madeira, constroem sua casa dos sonhos e a decoram com móveis e outros itens. Ao explorar e cuidar da ilha é possível encontrar as deusas elementais que poderão talvez guiá-lo de volta para casa.

Barista Simulator - 26 de dezembro - PC

O mais novo game na moda de simuladores de profissão é Barista Simulator, um jogo no qual usuários podem encarnar o papel de um barista e atender clientes em uma cafeteria administrada por eles mesmos. Durante o jogo será preciso preparar vários tipos de café como "espresso", "latte" e "cappuccino" enquanto interage com máquinas utilizadas para produzi-los. É possível comprar upgrades e máquinas melhores, posicionar decorações no ambiente, ampliar seu negócio com mais diversidade e ainda cuidar da segurança com um taco de beisebol, semelhante a Gas Station Simulator.

