LinkedIn fora do ar: versão web da rede social não abre, dizem usuários

A página de status do LinkedIn (https://linkedin.statuspage.io/) indica que todos os sistemas estão operando normalmente. No entanto, o TechTudo testou o acesso à rede social por meio do Google Chrome e não conseguiu entrar na ferramenta. Nos testes da redação, o aplicativo do LinkedIn não foi afetado. Além disso, dados do Google Trends também indicaram aumento repentino nas consultas por "LinkedIn caiu", "LinkedIn fora do ar" e "LinkedIn down" na última hora.