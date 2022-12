MacBook Air M1 vs M2: compare as versões do laptop da Apple

As versões do MacBook Air com chip M1 ou M2 são boas opções para quem está de olho nos notebooks da Apple . Embora dispensem a alta performance da linha MacBook Pro , a série Air ainda assim garante acabamento premium, desempenho e tela de alta qualidade. Neste sentido, escolha pelo M2 desponta para quem precisa de mais processamento, enquanto o modelo antigo é a melhor escolha no custo-benefício.

Em termos de preços, os Air estão num patamar competitivo, considerando os preços de notebooks premium: enquanto o Air com M1 aparece saindo por R$ 8.399, a versão mais nova tem valores na casa de R$ 9.999. Na comparação a seguir, levantamos quais são as diferenças existentes entre as duas gerações do MacBook Air.

Design

As diferenças entre os dois MacBooks vão bem além dos processadores: com a nova geração equipada com M2, a Apple decidiu remodelar completamente o design do portátil. O computador perdeu a silhueta de cunha, ficou com espessura mais uniforme e também ganhou conector MagSafe para recarga contra o Air anterior, limitado a USB-C.

Outra diferença é que o novo Air tem mais opções de cores: dourado, cinza espacial, prata e preto. Já o Air com M1 aparece em cinza espacial, prata e dourado. Como é comum em produtos da marca, o acabamento é premium, usando alumínio e vidro na tela.

Nas interfaces, os dois equipamentos oferecem duas USB-C com Thunderbolt 4, além de saída de fones de ouvido (lembrando que a versão com M2 tem ainda o conector MagSafe). Nas redes sem fio, há Bluetooth de quinta geração nos dois computadores, além do Wi-Fi 6 (802.11ax).

Tela

No que diz respeito à tela, os dois laptops são bem similares. Embora as dimensões tenham sido alteradas um pouco — a tela do MacBook Air com M2 tem 23,6 polegadas contra 13,3 polegadas do Air com M1 — as resoluções são equivalentes: 2.560 x 1.664 pixels no M2 e 2.560 x 1.600 pixels na opção com processador M1.

A maior diferença em termos de display tem relação à intensidade de brilho máxima disponível para cada tela. No caso do M2, o teto atinge 500 nits, enquanto o painel do modelo com M1 vai a 400 nits. Mais brilho dá maior margem de manobra ao laptop, facilita o uso em ambientes mais iluminados e tem efeito positivo no consumo de mídia, especialmente com HDR.

Desempenho

Se em tela e design as diferenças são sutis, e até podem passar despercebidas para muita gente, o desempenho representa uma vantagem marcante para o MacBook com M2. O perfil dos processadores é parecido, já que nos dois casos trata-se de octa-cores com quatro núcleos de alta performance e quatro de desempenho mais baixo, mas maior eficiência energética.

No geral, o M2 deve garantir performance de CPU em torno de 18% superior gastando a mesma quantidade de energia. Já processos que dependem do processamento gráfico ganham reforços da ordem de 60%. No que diz respeito a processos que usam inteligência artificial, e acessam os núcleos de processamento dedicados a esse tipo de tarefa, o M2 representa ganho de 40% em cima do Air com M1.

No restante das especificações diretamente relacionadas a performance, o MacBook Air com processador M2 pode vir com 8 ou 16 GB de memória RAM, total combinado a processadores que podem ter oito ou dez núcleos. O M1 atualmente no mercado fica confinado a oito núcleos e apenas 8 GB de RAM.

No armazenamento, a Apple segue apostando em SSDs de alta velocidade que, embora usem os mesmos protocolos NMVe dos PCs, são soldados na placa-mãe do laptop e, consequentemente, impossíveis de serem removidos. Independentemente do processador, as escolhas do consumidor começam em 256 GB e chegam a 2 TB na configuração mais cara.

Bateria

O redesign do chassi do laptop abriu mais volume para que a versão do Air com M2 tenha uma bateria de maior capacidade: 52,6 contra 49,9 Whr (Watts-hora) do antecessor. Embora a bateria tenha crescido um pouco e os M2 sejam mais eficientes, a Apple informa que a autonomia de bateria dos dois computadores são as mesmas 18 horas.

Recursos extras

No geral, os dois laptops são bem parecidos em recursos: com as novas versões do macOS, ambos tiram proveito do suporte integral a apps para iPhone e iPad. Há ainda biometria por meio de leitor de impressões digitais, além de touchpad grande e de alta precisão com feedback.

Um diferencial a respeito dos laptops é a conexão usada em recarga. Enquanto o design antigo aposta em carregadores USB-C, o novo Air usa o mesmo modelo de conector MagSafe aplicado na linha Pro mais recente.

Preço

Atualmente, é possível encontrar o Air com M2 partindo de R$ 9.999 no mercado brasileiro. Tendo em vista valores de notebooks premium no mercado atualmente, o laptop da Apple acaba sendo competitivo. O modelo com 512 GB e 8 GB de RAM sai por R$ 16.599. No site oficial da Apple, o consumidor pode configurar o computador com mais memória e espaço, mas os preços sobem bastante.

Do lado do M1, a oferta ainda existe no mercado nacional e os valores são mais baixos. Conseguimos encontrar o portátil a R$ 8.399 (versão de 256/8 GB). Na loja da Apple, o preço é salgado para um equipamento em vias de sair de linha: a maçã vende a mesma especificação por R$ 11.599.

Modelos parecidos e concorrentes

Encontrar algo que seja equivalente em design, acabamento, performance e bateria é difícil: você até consegue identificar laptops que reúnem algumas dessas características, mas não todas.

No Brasil, o que mais se aproxima dos MacBooks Air é o Dell XPS 13. O laptop da Dell tem design elegante e moderno, aposta na mesma tela 16:10 tradicional nos Macs e oferece boa autonomia de bateria, considerando laptops Windows. Entretanto, o notebook fica devendo em performance.

Já quem preferir algo com desempenho equivalente ao Air M2 terá de considerar notebooks com design muito mais agressivo, que sacrificam a portabilidade e a autonomia de bateria.

Ficha técnica MacBook Air M2 e MacBook Air M1

MacBook Air M2 vs MacBook Air M1 Especificações MacBook Air M2 MacBook Air M1 Lançamento junho de 2022 novembro de 2020 Preço de lançamento a partir de R$ 13.299 a partir de R$ 12.999 Preço atual a partir de R$ 9.999 a partir de R$ 8.399 Tela 13,6 polegadas 13,3 polegadas Resolução de tela 2.560 x 1.664 pixels 2.560 x 1,600 pixels Processador Apple M2 Apple M1 Memória RAM 8 ou 16 GB 8 ou 16 GB Armazenamento 256, 512 GB, 1 ou 2 TB 256, 512 GB, 1 ou 2 TB Interfaces e portas MagSafe, 2x USB/Thunderbolt 4, saída de fone de ouvido, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 2x USB/Thunderbolt 4, saída de fone de ouvido, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 Bateria até 18 horas até 18 horas Dimensões e peso 1,13 cm x 30,41 cm x 21,5 cm; 1,24 kg 1,61 cm x 30,4 cm x 21,2 cm/ 1,29 kg Cores preto, cinza espacial, prata e dourado cinza espacial, prata e dourado

