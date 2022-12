Marvel's Midnight Suns: veja gameplay e requisitos do RPG de estratégia

Marvel Midnight Suns é um novo RPG por turnos da Firaxis Games , criadores das aclamadas séries XCOM e Civilization, em parceria com a Marvel e 2K Games . Nesse game de estratégia, os jogadores poderão formar uma equipe com alguns dos principais super-heróis das histórias em quadrinhos para enfrentar a ameaça de Lilith e sua legião de demônios.

Marvel's Midnight Suns traz os heróis mais poderosos do planeta em uma difícil situação contra as forças demoníacas de Lilith — Foto: Reprodução/Steam

História

No novo game, os heróis da Marvel se deparam com uma nova ameaça: Lilith, a mãe de todos os demônios. Ressuscitada pelo Doutor Fausto da Hidra, ela trará a Profecia do Sol da Meia-Noite, que marcará o retorno de um mal ancestral: o deus Chtlon. Diferente de outras ameaças que grupos como os Vingadores e os X-Men já enfrentaram, os heróis não são páreo para as forças sobrenaturais e demoníacas de Lilith. Isso leva o Doutor Estranho a invocar a última linha de defesa, os Midnight Suns, um grupo focado especificamente em magia.

Jogadores controlam o caçador Hunter, filho de Lilith e híbrido de humano e demônio, que também é ressuscitado para ajudar na luta contra sua mãe. Usuários podrão personalizar por completo o protagonista em gênero, aparência e poderes. Os Midnight Suns terão a ajuda de vários dos mais populares heróis da Marvel em seu time, como Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Capitã Marvel, Doutor Estranho, Feiticeira Escarlate e Wolverine. Além deles, entram em cena heróis mais sombrios como Motoqueiro Fantasma, Blade e Nico Minoru, dos Fugitivos.

Heróis menos convenciais da Marvel, como Blade, também marcam presença em Midnight Suns — Foto: Divulgação/Steam

Gameplay

As batalhas do game são em turnos e cada herói envolvido nos combates possui um baralho de cartas que pode levar para a luta. A cada rodada, as cartas são sacadas para os personagens usarem. O jogador precisa ser estratégico para utilizá-las da melhor forma possível e acabar com todos os inimigos. É possível usar objetos do cenário a seu favor e combinar esforços entre diferentes heróis para criar ataques conjuntos. Diferente de XCOM: Enemy Unknown, não há chance de os personagens errarem os golpes ou necessidade de se proteger atrás de cobertura.

A jogabilidade de Marvel's Midnight Suns traz combates estratégicos em turnos com o uso de cartas que determinam seus movimentos — Foto: Reprodução/Steam

Fora dos combates, o game assume uma jogabilidade clássica de RPG no estilo dos títulos da BioWare, como Mass Effect e Dragon Age: Origins. Hunter pode explorar o enorme castelo de Abbey em uma dimensão protegida em Salem, nos Estados Unidos e desenvolver laços de amizade com cada um dos heróis do time. Isso fará com que a narrativa de cada um deles seja aprofundada, o que vai ocasionar vantagens em combate.

Requisitos mínimos