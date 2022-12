Matilda - O Musical: veja sinopse e elenco da nova releitura do filme

A releitura traz de volta as aventuras de Matilda, uma jovem criativa que precisa usar sua mente e poderes mágicos para mudar sua história em um novo colégio. A personagem é interpretada pela atriz Alisha Weir e o elenco também conta com nomes conhecidos, como a vencedora do Oscar Emma Thompson (Vestígios do Dia) e Lashana Lynch (Capitã Marvel). Confira, a seguir, mais informações sobre o longa, como sinopse, seus personagens, elenco e trailer.

A releitura do filme clássico tem agradado os amantes de musicais, especialmente em função da ótima atuação dos jovens atores e da trilha sonora. Matilda: O Musical recebeu boas pontuações. No Metacritic, o longa recebeu nota 72 (do total de 100) pela crítica, com nota similar do público. Já no Rotten Tomatoes, a produção recebeu 91% (do total de 100%) pelos especialistas e ganhou o selo "fresco". Os espectadores deram 100% de aprovação no mesmo site. No IMDB, a nota foi 7,3 (do total de 10), com base em cinco mil avaliações.