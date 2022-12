Melhor TV de 2022: seis modelos que se destacaram neste ano

O segmento de smart TVs teve um período bem agitado neste ano de Copa do Mundo, com novidades de diversas fabricantes populares como LG , TCL , Samsung , que oferecem modelos 4K para o mercado brasileiro. Dentre algumas das soluções mais procuradas, modelos UHD e com taxas de atualização mais altas foram destaques, sendo muito buscados também por jogadores que buscam uma experiência mais avançada com os consoles mais modernos.

Com opções de diversas polegadas e preços para diferentes bolsos, o mercado recebeu diversas novas alternativas para quem busca mais qualidade de imagem, como as TVs Mini LED e até mesmo soluções que contam com resolução 8K. Abaixo, o TechTudo apresenta alguns dos modelos que mais se destacaram no mercado brasileiro em 2022.

Samsung The Frame 2022 foi destaque do ano — Foto: Divulgação/Samsung

O grande diferencial desta TV da Samsung é seu design que imita um quadro, o que exige que o display seja realmente muito fino, além de fazer com que as bordas da tela sejam mais discretas. Além do requinte no design, o modelo conta com boas especificações, tendo processador de ponta, suporte a HDR10 e recurso proprietário que visa a aprimorar a qualidade de áudio do equipamento.

Assim como outros modelos da Samsung, a The Frame traz o sistema operacional Tizen (proprietário da marca), que, apesar de não ser tão versátil quanto o Android TV, promete compatibilidade com os principais serviços e tem uma usabilidade simples. Os modelos de 32 a 50 polegadas contam com taxa de atualização de 60 Hz; já os modelos a partir de 55" oferecem taxa de atualização de 120 Hz. O modelo de 32 polegadas é vendido por cerca de R$ 1.799.

LG OLED C2 – a partir de R$ 4.299

A TV OLED da LG é mais uma solução que promete oferecer uma qualidade de imagem superior, sendo ainda uma das TVs que pode ser interessante para quem busca um modelo para jogos. Disponível em versões com tamanhos a partir das 42 polegadas, a C2 é uma TV 4K com suporte a HDR10, Dolby Vision e Dolby Atmos, o que pode proporcionar uma experiência mais próxima ao que se tem no cinema.

Com taxa de atualização de até 120 Hz, o modelo pode oferecer mais fluidez para quem vai jogar, principalmente utilizando um dos novos consoles do mercado ou mesmo conectando um PC à TV. O sistema operacional é o intuitivo webOS 2.2 da LG. A versão de 42 polegadas é vista por cerca de R$ 4.299.

LG OLED C2 em sua versão de 55 polegadas — Foto: Divulgação/LG

A QN90B é mais uma opção de TV que tende a agradar os jogadores, uma vez que além de resolução 4K, também conta com taxa de atualização de até 144Hz — diferencial muito procurado por quem vai jogar na TV.

O modelo traz ainda um visual bem sóbrio, tendo opções a partir das 43 polegadas, compatibilidade com Dolby Atmos, Alexa integrada e suporte ao FreeSync — recurso que visa a inibir as quebras de imagem conhecidas como tearing. A QN90B, que é um modelo Mini LED, também utiliza o sistema operacional Tizen. O modelo de 50 polegadas é vendido por cifras a partir de R$ 4.154.

Neo QLED 4K ganha versões QN90B e QN85B, com até cinco tamanhos de tela — Foto: Samsung/divulgação

TCL Mini LED – a partir de R$ 4.899

A solução Mini LED da TCL oferece taxa de atualização de até 120 Hz — diferencial para quem vai jogar, fazendo com que, com o hardware correto, se tenha uma maior fluidez na gameplay. O modelo também traz suporte ao HDR10 e HDR10+, além de compatibilidade com Dolby Vision e IMAX Enhanced, que são tecnologias que prometem tornar a experiência mais próxima do que encontramos em uma sala de cinema.

Com sistema operacional Google TV, a promessa é que a Mini LED da TCL seja bem versátil, uma vez que o sistema operacional conta com uma variedade gigantesca de aplicações, além de compatibilidade com o Google Assistente e Alexa. O televisor é visto por valores a partir de R$ 4.899.

TLC Mini LED conta com sistema operacional Google TV — Foto: Divulgação/TCL

LG OLED Evo G2 – a partir de R$ 5.999

Disponível em versões a partir de 55 polegadas, a TV OLED Evo G2 da LG é uma opção que pode oferecer basicamente tudo o que se busca em um modelo de alto desempenho. A TV conta com suporte a HDR10 Pro, Dolby Vision e Dolby Atmos, além de compatibilidade com AMD FreeSync e Nvidia G-Sync — o que vai permitir que a TV seja utilizada como monitor para computadores destinados a jogos.

A taxa de atualização do display é de até 120 Hz, e o sistema operacional é o webOS da LG. A TV conta ainda com compatibilidade com a Alexa e o Google Assistente, o que vai permitir o acionamento de funções e apps por meio de comandos de voz no controle remoto.

LG OLED Evo C2 é vista a partir de R$ 5.999 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Por fim, a TV C835 da TCL é mais um modelo Mini LED que assim como a outra solução da empresa mencionada anteriormente, também conta com sistema operacional Google TV. Além do sistema do Google, que já faz com que o modelo seja compatível com o Google Assistente, a TV também traz a Alexa integrada ao sistema, diferencial para quem utiliza a plataforma da Amazon para integrar equipamentos de casas inteligentes. A televisão pode ser vista por valores que partem de R$ 8.199.

A taxa de atualização do display é de 120 Hz, de modo que, assim como suas concorrentes, o modelo também traz suporte ao HDR10+, o que tende a tonar a exibição de cores e contraste mais precisa. Assim como outras soluções com taxa de atualização mais altas, a C835 também é uma solução interessante para quem tem um PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S ou mesmo para quem joga no PC.

TV TCL C835 oferece tela de 65 e 75 polegadas — Foto: Divulgação/TCL