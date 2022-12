Messi bate foto do ovo e tem post mais curtido da história do Instagram

A foto de Lionel Messi segurando a taça da Copa do Mundo 2022 ultrapassou a foto do ovo e se tornou a postagem mais curtida da história do Instagram. Com mais de 64 milhões de likes, a publicação foi feita pouco tempo depois da seleção argentina conquistar o título de tricampeão mundial no campeonato. Até ontem (19), quem dominava o posto de imagem mais curtida na rede social era a imagem de um ovo, publicada em 2019 para ultrapassar a marca que, até então, pertencia à empresária e influencer Kylie Jenner.