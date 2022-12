Meu Nome é Vingança: veja sinopse, trailer e elenco do filme

Meu Nome É Vingança (Il Mio Nome È Vendetta, no original), novo filme de ação da Netflix , chegou na plataforma de streaming no dia 30 de novembro e se tornou um hit. O longa de menos de 90 minutos combina elementos tradicionais dos gêneros de suspense, como perseguições e enredo sobre máfia. Na história, o assassinato brutal da mãe e do tio de uma jovem chamada Sofia (Ginevra Francesconi) motiva sua busca insaciável por vingança. Em sua jornada, ela descobre segredos de um passado sombrio de seu pai.

Dirigido por Cosimo Gomez (Ugly Nasty People), a produção italiana está entre o top 10 de lançamentos no Brasil e tem levantado teorias quanto ao desfecho, além de especulações quanto a uma possível sequência. Confira, a seguir, mais informações sobre o enredo, elenco e a repercussão do filme.

Enredo

Em “Meu Nome É Vingança”, Sofia é uma jovem introspectiva que se dedica a treinar hóquei, esporte em que se tornou campeã, e às aulas de direção. Certo dia, ela contraria seu pai, Santo (Alessandro Gassmann), e o fotografa sem que ele perceba, publicando a imagem em suas redes sociais. Apesar de um gesto pequeno, a desobediência desencadeia efeitos que mudam suas vidas permanentemente.

Isso porque, ao rastrear os dados e informações do computador da menina, dois mafiosos localizam sua casa e assassinam sua mãe e seu tio. O trauma lhe desperta uma necessidade de vingança ao longo de vinte anos. Durante sua perseguição, revelações que se mantiveram ocultas durante sua vida vêm à tona, acerca de um passado de seu pai como um ex matador de aluguel e integrante de um grupo mafioso. Lado a lado, pai e filha acertam as contas contra os culpados pela morte dos familiares, em uma revanche furiosa e brutal.

Elenco

Os papéis do pai e da filha que protagonizam o filme são estrelados por Alessandro Gassman e Ginerva Francesconi. A atriz estrelou anteriormente na comédia italiana Parents vs Influencers (2021), no papel de Simone, e no filme O Ninho (2019), como Denise. Além disso, participou das produções Famosa (2020) e Regina, do mesmo ano.

Gassman, por sua vez, é conhecido por seus papéis em filmes e séries de grande alcance da Itália e internacionais. Ele integrou o elenco de Carga Explosiva 2, franquia de ação de sucesso estrelando Jason Statham, em que fez o papel de Gianni Chelini. Também protagonizou a série The Bastards of Pizzafalcone (2017), como Giuseppe Lojacono.

Repercussão

O filme recebeu nota 5,5 no agregador IMDB, alcançando três estrelas no portal. Os comentários da crítica e dos usuários a respeito do filme são mistas. As avaliações positivas destacam que a história entregue é coerente e o final surpreende, proporcionando um entretenimento satisfatório. Outro ponto positivo levantado foi a ousadia em tocar em pontos que as produções do mesmo gênero não costumam abordar.

As insatisfações e impressões negativas dos usuários, por sua vez, são justificadas pela previsibilidade da história e a falta de inventividade em trabalhar com os elementos comuns ao gênero.