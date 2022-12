Microsoft tem compra da Activision Blizzard bloqueada pela FTC dos EUA

Segundo o FTC, a compra daria à Microsoft uma vantagem não apenas no mercado de consoles, algo que a principal concorrente Sony já vinha reclamando, mas também em outras áreas, como jogos por assinatura (Xbox Game Pass) e jogos na nuvem ( Xbox Cloud Gaming ). No Brasil, a aquisição já foi aprovada pelo CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, assim como na Arábia Saudita.

A compra da Activision Blizzard, dona de Call of Duty, Diablo , Overwatch e mais, pela Microsoft seria a maior da indústria dos games, o que, segundo o FTC, permitiria à empresa suprimir os competidores. O processo cita exemplos de quando a Microsoft adquiriu "conteúdo de valor no mercado de jogos" e usou para suprimir competição, em referência ao caso da compra da ZeniMax, empresa mãe da Bethesda .

As alegações da FTC agora serão avaliadas em uma audiência formal perante um juiz de direito. Holly Vedova, diretora da Divisão de Competição da FTC afirmou que: "Hoje, buscamos impedir que a Microsoft obtenha controle sobre um estúdio de jogos independente líder e o use para prejudicar a concorrência em vários mercados de jogos dinâmicos e em rápido crescimento".

Na última quarta-feira (7), a Microsoft firmou um acordo com a Nintendo no qual se compromete a lançar games da franquia Call of Duty para os consoles da empresa pelos próximos 10 anos e afirmou que ofereceu o mesmo acordo à Sony, que recusou. O gesto foi considerado como um aceno de boa-fé para os órgãos de regulamentação após rumores de que o FTC pretendia bloquear a compra, algo que de fato aconteceu.

Microsoft firmou acordo com a Nintendo para trazer jogos da saga Call of Duty ao Nintendo Switch se a compra fosse aprovada — Foto: Reprodução/Steam

O FTC não é o único órgão preocupado com a compra. A Comissão Europeia e o órgão de Autoridade em Competição & Mercados (CMA) do Reino Unido também aprofundaram suas investigações sobre a possibilidade da compra e seu impacto no mercado. Por enquanto poucos órgãos aprovaram a compra, como a Autoridade Geral da Concorrência (GAC), na Arábia Saudita, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), no Brasil.