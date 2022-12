Monster Hunter Rise chega em janeiro para PS5, PS4 e Xbox Game Pass

As versões para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X do game contarão com alta resolução 4K e taxa de quadros a 60 fps, com suporte a áudio 3D em ambos os consoles e no Xbox Series S. Vale ressaltar que a versão do PlayStation 5 (PS5) ainda usará as funções extras do DualSense, como os gatilhos adaptativos para o uso de armas de ataque à distância e conjuntos de arma com escudo. Confira o trailer de anúncio do game: