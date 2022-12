Motorola anuncia o Moto X40 e Moto G53 5G; conheça os detalhes

A Motorola anunciou o lançamento dos smartphone topo de linha Moto X40 e do celular intermediário Moto G53 5G na China, na última sexta-feira (16). Ambos possuem processador fabricado pela Qualcomm : enquanto o primeiro vem com Snapdragon 8 Gen 2 e preço inicial de 3.399 yuans (cerca de R$ 2.590), o segundo traz Snapdragon 480+ e custa 899 yuans (R$ 680). Os dois aparelhos possuem especificações distintas.

O Moto X40 traz uma tela OLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 165 Hz, além de proteção Corning Gorilla Glass Victus contra arranhões e pequenas quedas. O celular premium vem com opções entre 8 GB e 12 GB de memória RAM do tipo LDDR5, a mais recente e rápida do momento, e armazenamento de 128 GB, 256 GB ou 512 GB – todos no padrão UFS 4.0, que oferece maior velocidade de transmissão.

O Moto X40 vem com um sistema triplo de câmera, sendo que o sensor principal tem 50 megapixels. Ele vem acompanhado de uma lente ultra grande angular, também de 50 MP, além de outra de 12 MP com 2X de zoom óptico para ativar o “modo retrato”. A câmera frontal, responsável pelas selfies, possui 60 MP, o que tende a garantir fotos maiores e de melhor qualidade.

Para completar, o aparelho possui bateria de 4.600 mAh com suporte para recarga rápida de 125 W no modo TurboPower e de até 15 W no uso com carregador sem fio. O Moto X40 possui uma porta USB Tipo-C e alto-falante estéreo Dolby Atmos, o mesmo padrão utilizado em filmes que vão para o cinema.

Já o Moto G53 5G possui tela LCD com 6,5 polegadas, resolução HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Este padrão era utilizado até pouco tempo somente em celulares topo de linha, e que agora está chegando aos modelos intermediários.

A câmera traseira inclui um sensor principal de 50 megapixels e outro secundário, para as fotos macro, de 2 megapixels, enquanto a câmera frontal possui 8 megapixels. O Moto G53 vem equipado com opções entre 4 GB ou 8 GB de memória RAM, além de 128 GB de armazenamento interno, que diferentemente do modelo anterior, pode ser expandido para até 1 TB via cartão microSD.

Ambos possuem conexão Bluetooth, GPS, 5G e saem de fábrica com o Android 13 do Google instalado, empacotado na interface gráfica MyUI 5.0, própria da Motorola. Enquanto o Moto X40 estará disponível na China nas opções de cores azul ou preto, o Moto G53 aparece nas cores prata ou preto. Confira abaixo os preços praticados no país asiático convertidos para o Real, sem os impostos.

Preço e especificações na China Modelo (RAM e armazenamento) Preço na China Preço convertido Moto X40 (8 GB + 128 GB) 3.399 yuans R$ 2.590 Moto X40 (8 GB + 256 GB) 3.699 yuans R$ 2.820 Moto X40 (12 GB + 256 GB) 3.999 yuans R$ 3.045 Moto X40 (12 GB + 512 GB) 4.299 yuans R$ 3.270 Moto G53 5G (4 GB + 128 GB) 899 yuans R$ 685 Moto G53 5G (8 GB + 128 GB) 1.099 yuans R$ 840