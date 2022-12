Motorola lança celular com a Cor do Ano 2023; veja preço no Brasil

Viva Magenta. Este é o nome da Cor do Ano 2023, divulgada pela Pantone na noite de quinta-feira (1º). Aproveitando o hype em torno do assunto, a Motorola anunciou uma edição especial do celular Motorola Edge 30 Fusion no tom avermelhado, que deve ganhar as manchetes ao longo das próximas semanas – em especial dos fashionistas e pessoas que curtem acompanhar tendências. O aparelho 5G está à venda no Brasil por R$ 4.999, com direito a armazenamento de 256 GB.